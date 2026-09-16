افتتاح ۱۰ پایگاه اورژانس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد صفدری ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به افتتاح ۱۰ پایگاه اورژانس جاده‌ای، شهری و بانوان در استان، اظهار داشت: این ۱۰ پایگاه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی تصریح کرد: تمامی تجهیزات این پایگاه‌ها خریداری شده و طی روزهای آینده در محل موردنظر توزیع و جانمایی خواهند شد.

مدیر مرکز فوریت‌های پیش بیمارستانی لرستان، عنوان کرد: برای تأمین اعتبار و خرید تجهیزات موردنیاز این پایگاه‌ها رئیس دانشگاه علوم پزشکی حمایت‌های قابل تقدیری از ما انجام دادند که از این بابت تشکر می‌کنم.

صفدری، تصریح کرد: هر چند آمبولانس‌های در نظر گرفته شده برای این پایگاه‌ها کارکرده هستند، اما سرویس کامل شده و تجهیزات خریداری شده برای این آمبولانس‌ها مطابق آخرین متدهای سازمان بهداشت جهانی هستند.