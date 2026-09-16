طالقان برای مقابله با سیلاب آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کیان، فرماندار شهرستان طالقان، امروز در حاشیه اجرای سومین دوره مانور آزمایشی و تمرین عملیاتی «سیل و بقا در شرایط سخت» اظهار کرد: بر اساس هشدارهای صادرشده از سوی سازمان مدیریت بحران کشور و مدیریت بحران استان البرز درباره سال پربارش پیش‌رو، افزایش آمادگی نیروهای شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با رایزنی مدیریت بحران شهرداری تهران و مدیریت بحران استان البرز، مقرر شد این رزمایش در شهرستان طالقان و در محدوده سد برگزار شود تا نیروهای مرتبط با مدیریت بحران، آموزش‌های لازم را دریافت کرده و آمادگی خود را افزایش دهند.

فرماندار طالقان ادامه داد: این رزمایش طی دو روز برگزار شد و هدف اصلی آن افزایش هوشیاری، آمادگی و دانش نیروهایی بود که در حوزه مدیریت بحران فعالیت می‌کنند.

کیان گفت: در این برنامه موضوع کنترل سیلاب و همچنین آموزش نجات غریق مورد توجه قرار گرفت تا نیروهای امدادی بتوانند در صورت گرفتار شدن افراد در جریان سیلاب، عملیات نجات را با سرعت و مهارت بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های عملیاتی افزود: تمرین در شرایط نزدیک به واقعیت کمک می‌کند نیروهای امدادی پیش از وقوع حادثه با وظایف و نحوه عملکرد خود آشنا شوند و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها شکل بگیرد.

درخواست فرماندار از گردشگران طالقان

فرماندار شهرستان طالقان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گردشگران در این شهرستان اظهار کرد: محدوده اطراف سد محل ورود گردشگران نیست، اما منطقه «کل‌گلینک» در بخش بالادست، پذیرای گردشگران یک‌روزه طالقان است.

کیان از گردشگران خواست در مدت حضور خود، توجه بیشتری به محیط زیست و پاکیزگی منطقه داشته باشند و هنگام ترک محل، زباله‌های خود را جمع‌آوری کنند.

وی همچنین بر ضرورت خاموش کردن کامل آتش تأکید کرد و گفت: گردشگران باید پیش از ترک محل از خاموش شدن کامل آتش اطمینان حاصل کنند، چرا که بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند به حریق گسترده در مراتع منجر شود.

حریق ۱۰ هکتاری در پی بی‌احتیاطی گردشگر

فرماندار طالقان با اشاره به حادثه اخیر آتش‌سوزی در منطقه سبز شهرستان گفت: در دو روز گذشته شاهد آتش‌سوزی گسترده‌ای در این منطقه بودیم که علت آن روشن گذاشتن آتش توسط یکی از گردشگران اعلام شد.

کیان افزود: فردی برای تهیه چای در منطقه آتش روشن کرده بود اما هنگام ترک محل، آتش را به طور کامل خاموش نکرد و همین موضوع موجب گسترش حریق شد.

وی ادامه داد: در پی این حادثه، نزدیک به ۱۰ هکتار از مراتع منطقه در محدوده اطراف سد و رودخانه دچار حریق شد.

فرماندار طالقان تأکید کرد: حفاظت از طبیعت منطقه تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و گردشگران نیز باید در زمان حضور در مناطق طبیعی، نسبت به پاکیزگی محیط و پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی مسئولانه رفتار کنند.