توضیح یک آهنگساز درباره انتشار خبر درگذشتش

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هشیاری‌پور از نوازندگان، شاعران و آهنگسازان ساکن اصفهان در واکنش به انتشار خبری مبنی بر درگذشتش که در خبرگزاری مهر منتشر شده است، توضیحاتی ارائه داد.

در توضیح هشیاری‌پور آمده است:

«بنام خدا

در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ خبری مبنی بر درگذشت بنده در خبرگزاری مهر با عنوان درگذشت یک آهنگساز و شاعر بر اثر ایست قلبی در ۴۵ سالگی منتشر شد که باید بگویم این خبر صحت ندارد و بنده به لطف خدا زنده هستم.

لازم به توضیح است که خط تلفنی که به نام بنده بوده و از طریق آن و از جانب فرزندم پیامک درگذشت برای خبرنگار مهر ارسال شده است، کلا در اختیار من نبوده و نیست. از این رو پیامکی از جانب بنده ارسال نشده است و پسرم هم از این جریان بی‌اطلاع بوده است.

از این طریق خبر درگذشتم را تکذیب و اعلام می‌دارم که در صحت و سلامت هستم.

با سپاس فراوان ستار هشیاری‌پور.»

هشیاری‌پور سابقه همکاری با گروه عارف، زنده‌یاد ایرج بسطامی و محمدعلی کیانی‌نژاد را دارد و چندی پیش هم آلبوم «سرو شکسته» را در دسترس مخاطبان قرار داده است.