توضیح یک آهنگساز درباره انتشار خبر درگذشتش

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هشیاریپور از نوازندگان، شاعران و آهنگسازان ساکن اصفهان در واکنش به انتشار خبری مبنی بر درگذشتش که در خبرگزاری مهر منتشر شده است، توضیحاتی ارائه داد.
در توضیح هشیاریپور آمده است:
«بنام خدا
در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ خبری مبنی بر درگذشت بنده در خبرگزاری مهر با عنوان درگذشت یک آهنگساز و شاعر بر اثر ایست قلبی در ۴۵ سالگی منتشر شد که باید بگویم این خبر صحت ندارد و بنده به لطف خدا زنده هستم.
لازم به توضیح است که خط تلفنی که به نام بنده بوده و از طریق آن و از جانب فرزندم پیامک درگذشت برای خبرنگار مهر ارسال شده است، کلا در اختیار من نبوده و نیست. از این رو پیامکی از جانب بنده ارسال نشده است و پسرم هم از این جریان بیاطلاع بوده است.
از این طریق خبر درگذشتم را تکذیب و اعلام میدارم که در صحت و سلامت هستم.
با سپاس فراوان ستار هشیاریپور.»
هشیاریپور سابقه همکاری با گروه عارف، زندهیاد ایرج بسطامی و محمدعلی کیانینژاد را دارد و چندی پیش هم آلبوم «سرو شکسته» را در دسترس مخاطبان قرار داده است.
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