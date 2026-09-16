به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از تالار مرکزی اراک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تالار مرکزی اراک با برخورداری از فضاهای استاندارد برای اجرای نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی و بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب، به مراحل پایانی تکمیل رسیده و در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

وی افزود: این مجموعه فرهنگی و هنری با ظرفیت‌های متنوع، می‌تواند زمینه میزبانی از رویدادهای فرهنگی و هنری در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی و همچنین حضور و فعالیت هنرمندان رشته‌های مختلف را فراهم کند.

شفیعی تصریح کرد: بخش‌های فنی و زیرساختی این سالن با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی داخلی ایجاد شده و امکان برگزاری برنامه‌های نمایشی در سطح مطلوب و حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: سالن اصلی تالار مرکزی اراک با ظرفیت ۶۰۰ نفر، از فضای استاندارد و مناسب برای اجرای انواع برنامه‌های نمایشی برخوردار است و امکانات فنی و زیرساختی آن متناسب با نیازهای حرفه‌ای این حوزه طراحی و اجرا شده است.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: گالری تالار مرکزی اراک از استانداردهای مناسب برخوردار است و با آغاز فعالیت این مجموعه، می‌تواند به فضایی برای حضور و فعالیت هنرمندان هنرهای تجسمی استان تبدیل شود.

وی افزود: سالن دیگری با ظرفیت ۳۰۰ نفر نیز در تالار مرکزی اراک پیش‌بینی شده است که با برخورداری از فضای مناسب، امکان برگزاری برنامه‌های موسیقی و سایر رویدادهای فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند.

شفیعی بیان کرد: این سالن می‌تواند در کنار سالن اصلی، ظرفیت اجرایی مجموعه را افزایش داده و زمینه میزبانی از طیف متنوعی از برنامه‌های فرهنگی و هنری را فراهم سازد.

وی گفت: تالار مرکزی اراک با ۱۵ هزار مترمربع زیربنا، مجموعه‌ای جامع فرهنگی و هنری است که فضاهای آموزشی، مدیریتی، جانبی، انتظار و پارکینگ مورد نیاز در آن پیش‌بینی شده و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی آن نیز به فناوری و تجهیزات روز مجهز است و با توجه به پیشرفت پروژه، فاصله چندانی تا بهره‌برداری ندارد.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: تالار مرکزی اراک در سفر رئیس‌جمهور به استان افتتاح و با آغاز فعالیت آن، زمینه ارائه آثار و اجرای برنامه‌های هنرمندان فراهم می شود.

وی افزود: با راه‌اندازی تالار مرکزی اراک، زمینه حضور هنرمندان ملی و بین‌المللی و برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری فراهم می‌شود و این مجموعه می‌تواند ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان استان را تقویت کند.