به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن طباطبایی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از راهاندازی مجدد ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرستان پاکدشت پس از رفع نواقص فنی خبر داد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت در تشریح این خبر بیان کرد: در راستای تقویت نظام پایش و رصد مستمر کیفیت هوا، نواقص و مشکلات فنی ایستگاه سنجش آلودگی هوای پاکدشت برطرف و تجهیزات مورد نیاز آن تأمین شد تا این ایستگاه بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرد.
وی افزود: راهاندازی مجدد این ایستگاه نقش مؤثری در پایش مستمر شاخصهای کیفی هوا، شناسایی تغییرات وضعیت آلودگی و ارتقای نظارتهای زیستمحیطی در شهرستان پاکدشت خواهد داشت و امکان دسترسی به دادههای دقیق و بهروز را برای ارزیابی وضعیت هوا فراهم میکند.
طباطبایی با تأکید بر اهمیت استمرار پایش کیفیت هوا، بر تداوم همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان برای حفظ محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی تأکید کرد.
وی در پایان از حمایت و پیگیریهای مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و همچنین همکاری شهرداری پاکدشت در رفع نواقص و فراهمسازی زمینه راهاندازی مجدد این ایستگاه قدردانی کرد.
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