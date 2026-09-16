به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر چهارشنبه در حاشیه هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در تولید، فرآوری و صادرات انگور اظهار کرد: انگور یکی از محصولات مهم و اقتصادی بخش باغبانی استان است و در سال جاری شرایط اقلیمی و بارندگی‌های مناسب، زمینه افزایش تولید این محصول را فراهم کرده است.

وی افزود: سطح زیرکشت انگور در آذربایجان شرقی ۱۹ هزار و ۲۸۴ هکتار است که از این میزان ۱۹ هزار و ۱۹۲ هکتار بارور و ۹۲ هکتار غیربارور است.

شفیعی ادامه داد: تولید انگور استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶۷ هزار و ۶۴۷ تن با متوسط عملکرد ۸.۷ تن در هکتار بود، اما حوادث غیرمترقبه و خسارت‌های ناشی از آن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به محصول استان آسیب وارد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت مناسب امسال گفت: بارندگی‌های مطلوب، مراقبت باغداران، رعایت اصول فنی و استفاده از توصیه‌های کارشناسی موجب شده پیش‌بینی شود تولید انگور استان در سال جاری به ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار تن برسد.

وی افزود: در صورت تحقق این برآورد، متوسط عملکرد تاکستان‌های استان به حدود ۱۷ تا ۱۸ تن در هکتار خواهد رسید.

شفیعی با اشاره به تمرکز تولید انگور در برخی شهرستان‌ها اظهار کرد: ملکان و لیلان به ترتیب با حدود هفت هزار و ۷۴۰ و چهار هزار و ۱۶ هکتار تاکستان، رتبه‌های اول و دوم استان را دارند و مجموعاً حدود ۶۵ درصد انگور آذربایجان شرقی را تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: بناب نیز با حدود سه هزار و ۷۱۸ هکتار تاکستان، رتبه سوم استان را از نظر سطح زیرکشت انگور به خود اختصاص داده است.

صادرات سالانه ۸۰ هزار تن محصول فرآوری‌شده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه استان از قطب‌های تولید انگور کشور است، گفت: آذربایجان شرقی از نظر میزان تولید انگور رتبه پنجم کشور را دارد و سالانه حدود ۸۰ هزار تن محصول فرآوری‌شده انگور از استان به کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای همسایه، صادر می‌شود.

شفیعی درباره نحوه مصرف و فرآوری انگور استان نیز اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد محصول به صورت تازه‌خوری و فرآوری‌هایی مانند آبغوره و دوشاب مصرف می‌شود، ۶۰ تا ۷۰ درصد به کشمش کالیفرنیایی و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز به کشمش تیزآبی تبدیل می‌شود.

وی افزود: این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، کشورهای آسیای میانه و برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر می‌شوند و حدود پنج درصد محصول نیز در تولید سرکه و دیگر مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شفیعی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی استان گفت: واحدهای صنایع تبدیلی آذربایجان شرقی علاوه بر خرید و فرآوری محصول داخل استان، بخشی از انگور تولیدی استان‌های همجوار را نیز جذب می‌کنند که این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش انگور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به کیفیت انگور تولیدی استان اظهار کرد: یکی از شاخص‌های کیفیت و قابلیت فرآوری انگور آذربایجان شرقی، میزان بالای تبدیل آن به کشمش است؛ به طوری که از هر سه کیلوگرم انگور تولیدی در شهرستان ملکان حدود یک کیلوگرم کشمش خشک به دست می‌آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: ملکان با بیش از ۳۰ واحد تبدیلی انگور، یکی از مهم‌ترین مراکز فرآوری این محصول در آذربایجان شرقی است و توسعه و نوسازی این واحدها می‌تواند به افزایش ارزش افزوده، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه بازارهای صادراتی کمک کند.

۹۰ درصد انگور استان از دو رقم اصلی

شفیعی درباره ارقام انگور آذربایجان شرقی گفت: حدود ۹۰ درصد ارقام انگور استان را ارقام بیدانه کشمشی و سلاطین تشکیل می‌دهند و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز شامل ارقام خلیلی، فخری، عسگری، حسینی، صاحبی، دسته‌چین، شاهانی، قورا شیرین یا تبرزه، قره‌اوزوم و دیگر ارقام است.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریت و بهره‌برداری از تاکستان‌ها تأکید کرد و گفت: روسیمی کردن تاکستان‌ها می‌تواند با کاهش هزینه‌های کارگری، بهبود سیستم آبیاری، افزایش عملکرد و کیفیت محصول، کاهش خسارت بادزدگی و فراهم کردن امکان مکانیزه شدن عملیات داشت و برداشت، بهره‌وری تولید را افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: این روش همچنین کنترل آفات و بیماری‌ها، کاهش مصرف آب و برداشت محصول را تسهیل می‌کند، اما باید با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و پس از بررسی کارشناسی اجرا شود؛ چرا که می‌تواند احتمال خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره و سرمای زودرس پاییزه را افزایش دهد.

شفیعی در پایان، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تقویت صادرات و تکمیل زنجیره ارزش را از محورهای اصلی برنامه‌های بخش کشاورزی استان در حوزه انگور عنوان کرد.