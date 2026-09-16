به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، در نشست با مدیران سازمان مهندسی ساختمان شهرداری تهران و شرکت خاکریز آب، بر تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و ضرورت اصلاح شیوه ارزیابی پیشرفت پروژههای ساختمانی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آبهای سطحی گفت: این پروژهها از زیرساختهای مهم شهر هستند و روند اجرای آنها باید با جدیت دنبال شود.
آقامیری همچنین با اشاره به وضعیت پلههای برقی، پیشنهاد استفاده از حسگرهای حرکتی برای فعالشدن تجهیزات هنگام استفاده شهروندان را مطرح کرد و گفت: پلههای برقی مترو حدود ۱۵ تا ۲۰ سال مورد استفاده قرار میگیرند، ولی پله های برقی در پل های عابر پیاده به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت هوای آزاد، باد، خاک، باران و...، متاسفانه عمر مفیدی کمتر از سه سال بیشتر ندارند و در ابتدا ای دوره ۸۵ درصد از پله های برقی پلهای عابر پیاده خاموش بود. بنابراین باید با راهکارهای فنی، مصرف انرژی و استهلاک تجهیزات را کاهش داد.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران، همچنین بر توجه به جایگاه نیروهای فنی و عمرانی و جلوگیری از خروج تدریجی این نیروها از مجموعههای مرتبط با فعالیتهای عمرانی تأکید کرد.
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