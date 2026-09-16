به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی عصر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی و نهاده‌ها در لرستان با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه کشاورزی، اظهار داشت: نمایشگاه‌های تخصصی نباید صرفاً یک فضای نمایشی باشند، بلکه باید به‌عنوان بستری پویا برای انتقال تجربیات ارزشمند فعالان، تبادل دانش فنی روز و آشنایی مستقیم کشاورزان و بهره‌برداران با ادوات، تجهیزات و ماشین‌آلات نوین کشاورزی عمل کنند.

وی با اشاره به‌ضرورت حرکت بخش کشاورزی استان به سمت هوشمندسازی و مکانیزاسیون پیشرفته، افزود: معرفی فناوری‌های نوین در حوزه مکانیزاسیون، نهاده‌های باکیفیت و ادوات مدرن، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری آب‌وخاک، کاهش هزینه‌های تولید و اقتصادی‌تر شدن فعالیت‌های کشاورزی دارد؛ لذا انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و تشکل‌های مرتبط با تمام توان برای پربارتر شدن این رویداد همکاری کنند.