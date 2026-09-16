فوک خزری از تور صیادی در جویبار نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش گرفتار شدن یک قلاده فوک خزری در تور صیاد غیرمجاز، نیروهای حفاظت محیط زیست شهرستان جویبار به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و با رعایت ملاحظات لازم برای جلوگیری از آسیب بیشتر به حیوان، فوک خزری را زنده‌گیری کرده و برای انجام اقدامات درمانی به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله انتقال دادند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به آسیب‌دیدگی این فوک گفت: این حیوان در زمان گرفتار شدن در تور صیادی دچار جراحت شده و اکنون در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله تحت مراقبت و درمان قرار دارد.

وی ادامه داد: مراحل درمان این فوک با نظارت دکتر امیر صیاد شیرازی از مرکز امداد و نجات فوک خزری انجام می‌شود و وضعیت جسمانی آن به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مسئول تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه روند درمان و بازگشت فوک به زیستگاه طبیعی، پس از بررسی شرایط جسمانی و میزان بهبودی آن انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از فوک خزری به عنوان یکی از گونه‌های شاخص دریای خزر، گفت: گرفتار شدن گونه‌های غیرهدف در ادوات صیادی از جمله تهدیدهای مهم برای حیات‌وحش دریایی به شمار می‌رود و این حادثه ضرورت برخورد با صید غیرمجاز و کاهش مخاطرات ناشی از ادوات صیادی برای گونه‌های جانوری را نشان می‌دهد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران از صیادان، جوامع محلی و ساکنان مناطق ساحلی خواست در صورت مشاهده فوک زخمی یا گرفتار، از جابه‌جایی و درمان خودسرانه آن خودداری کرده و موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به نزدیک‌ترین واحد حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.