واژگونی خودرو در جاده بوشهر - گناوه ۵ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماییل جعفری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر ۴۵ جاده بوشهر - گناوه ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان بوشهر بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم بهمراه داشت .

وی گفت: مصدومان حادثه پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ بیمارستان خلیج فارس شهر بوشهر انتقال داده شدند.