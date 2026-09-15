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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

واژگونی خودرو در جاده بوشهر - گناوه ۵ مصدوم داشت

واژگونی خودرو در جاده بوشهر - گناوه ۵ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس هلال‌احمر شهرستان بوشهر گفت: واژگونی خودرو سواری پراید در کیلومتر ۴۵ جاده بوشهر - گناوه پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماییل جعفری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات۱۱۲ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در کیلومتر ۴۵ جاده بوشهر - گناوه ، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات حسن نظام به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان بوشهر بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم بهمراه داشت .

وی گفت: مصدومان حادثه پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی ، توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ بیمارستان خلیج فارس شهر بوشهر انتقال داده شدند.

کد مطلب 6948057

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