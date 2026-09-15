واژگونی یک خودرو با ۱۰ حادثه دیده در محور ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار داشت: به دنبال واژگونی خودرو و حادثه در محور ابرکوه به صفاشهر تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید موحدی ابرکوه با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و ۹ مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیا ابرکوه منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت جراحات جان باخت که پیکر وی پس از رهاسازی و انجام اقدامات لازم برای طی مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.

عشقی از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث، برای دریافت خدمات امدادی در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره ۱۱۲ ندای ملی امداد و نجات هلال‌احمر تماس بگیرند.