سرمست: زنجیره ارزش انگور ملکان باید تکمیل و صادرات آن تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد: ملکان سرزمین «خوشه‌های طلایی» است و انگور می‌تواند به عنوان محصول شاخص این شهرستان، بیش از گذشته معرفی و در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از باغداران و تولیدکنندگان افزود: کشاورزان حتی در شرایط سخت و در برابر قهر طبیعت نیز پای تولید ایستاده‌اند و باید از تلاش و زحمات آنان حمایت شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خام‌فروشی محصولات کشاورزی باید کاهش یابد، ادامه داد: تلاش استان بر این است که با ایجاد زنجیره تولید و ارزش افزوده برای انگور، این محصول به بازارهای داخلی و صادراتی راه پیدا کند و فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

سرمست تأکید کرد: نباید ثمره و دسترنج باغداران نصیب واسطه‌ها و دلالان شود، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود تا تولیدکننده بتواند محصول خود را با قیمت واقعی به بازار عرضه کند.

وی با اشاره به نوسانات قیمت محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست‌هایی را برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت محصولات اتخاذ کند تا دسترنج کشاورزان به دلیل نوسانات بازار از بین نرود.

استاندار آذربایجان شرقی درباره وضعیت تولید انگور در سال جاری نیز اظهار کرد: سال گذشته از نظر بارش شرایط مناسبی نداشتیم، اما امسال شاهد فراوانی محصول هستیم و باید با حمایت از باغداران، زمینه عرضه محصول با قیمت واقعی فراهم شود.

وی توسعه صنایع تبدیلی، گسترش سردخانه‌ها و ایجاد بسته‌بندی مناسب را از الزامات حمایت از بخش کشاورزی دانست و افزود: سیاست‌های صادرات و واردات نیز باید در خدمت تولید و بخش کشاورزی قرار گیرد.

سرمست همچنین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مربوط به فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت: ایجاد ارزش افزوده می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه حضور مؤثرتر محصولات کشاورزی استان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

انگور؛ ظرفیت شاخص ملکان برای برندسازی

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست مدیریت استان برای معرفی ظرفیت‌های شاخص شهرستان‌ها گفت: بنا داریم برای هر شهرستان استان، یک رویداد، محصول یا توانمندی شاخص را برای معرفی و برندسازی مشخص کنیم و برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی این ظرفیت‌هاست.

وی افزود: برای ملکان نیز این برنامه‌ریزی انجام شده است تا انگور به عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص شهرستان معرفی و زمینه توسعه آن فراهم شود.

سرمست با اشاره به مأموریت فرمانداران برای تدوین الگوی توسعه شهرستان‌ها ادامه داد: در استان پشتیبان بخش کشاورزی و تولید در عرصه‌های مختلف هستیم و فرمانداران نیز مأموریت دارند الگوی توسعه شهرستان خود را تدوین کنند.

وی همچنین حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جشنواره انگور و دوشاب ملکان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان و استان دانست و گفت: باید از این ظرفیت برای احیای آثار تاریخی و معرفی آنها به علاقه‌مندان تاریخ و میراث فرهنگی کشور استفاده شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین رویداد «ایران‌جان» را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های استان به سراسر کشور عنوان کرد و افزود: باید از این ظرفیت برای شناساندن ظرفیت‌های شهرستان‌های آذربایجان شرقی استفاده شود.