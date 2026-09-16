حضور مسئولان ملی و استانی در جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان در چارچوب رویداد ملی «ایران جان» عصر چهارشنبه با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های شهرستان ملکان در حوزه تولید انگور، فرآوری محصولات مرتبط با آن و صنایع تبدیلی و همچنین معرفی توانمندی‌های بومی و گردشگری این شهرستان برپا شده است.

ملکان از مناطق مهم تولید انگور در آذربایجان‌شرقی است و تولید و فرآوری این محصول، بخشی از ظرفیت اقتصادی و کشاورزی منطقه را تشکیل می‌دهد. انگور و فرآورده‌هایی همچون دوشاب از محصولات شاخص این شهرستان محسوب می‌شوند.

در حاشیه این جشنواره، نمایشگاهی از محصولات کشاورزی، فرآورده‌های انگور و دوشاب، صنایع دستی و تولیدات بومی ملکان برپا شده است.

مسئولان حاضر در جشنواره همچنین از بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کرده و با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی و صنایع دستی گفت‌وگو کردند.

هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، کشاورزی، صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان در قالب رویداد ملی «ایران جان» فراهم کرده است.