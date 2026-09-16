شهادت «مولوی گرگیج» نشانه‌ استیصال دشمنان و وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی شهادت مظلومانه روحانی وارسته و عالم مجاهد اهل سنت، «مولوی محمد یوسف گرگیج» را تبریک و تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
شهادت مظلومانه روحانی وارسته و عالم مجاهد اهل سنت، «مولوی محمد یوسف گرگیج»، بار دیگر نشانهی استیصال دشمنان وحدت و یکپارچگی ملت ایران است. این عالم فرزانه که عمر شریف خود را در مسیر تبلیغ معارف اسلامی و تقویت برادری میان اقوام و مذاهب سپری کرده بود، هدف کینهی کسانی قرار گرفت که تابِ دیدنِ امنیتِ مردمِ بصیرِ سیستان و بلوچستان را ندارند.
نیروی زمینی سپاه، ضمن محکومیت شدید این جنایت، تأکید مینماید که این اقدام ددمنشانه، محصولِ خباثتِ گروهکهای تروریستیِ مزدور و هدایتِ مستقیمِ استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است تا با ایجاد گسست قومی و مذهبی، امنیت پایدار منطقه را تضعیف نمایند. دشمنان کوردل بدانند که شهادت «مولوی گرگیج»، نه تنها خللی در صفوفِ بهمپیوستهی شیعه و سنی ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزمِ راسخِ نیروهای مسلح را برای ریشهکنیِ کاملِ تروریسم و پاکسازیِ منطقه از لوثِ ایادیِ استکبار، مستحکمتر کرده است.
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید عزیز، شهادت ایشان را به خانوادهی مکرم، شاگردان، جامعهی اهلسنت و عموم مردم غیور و انقلابی استان سیستان و بلوچستان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن روحانی مجاهد، علو درجات و حشر با اولیاءالله و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینماید.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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