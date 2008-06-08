کاهش آلاینده های زیست محیطی در پالایشگاه آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، این طرح که با هدف به حداکثر رساندن تولید بنزین، تامین خوراک صنایع پایین دستی ( پتروشیمی بندر امام(ره)، ‌کارخانه روغن سازی و آسفالت ) و جمع آوری واحدهای فرسوده قدیمی صورت می گیرد، قرار است تولید محصولات و فرآورده های نفتی مطابق با استاندارد 2009 را میسر کند.

بر اساس این گزارش، این پروژه که با هدف احداث یک مجموعه جدید پالایشی به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز اجرا خواهد شد وهم اکنون در مرحله طراحی بنیادی توسط مشاور می باشد.

در حال حاضر عملیات نقشه برداری طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان خاتمه یافته و طراحی بنیادی کل طرح و همچنین عملیات خرید ساخت و نصب مخازن آغاز شده است. سرمایه درنظر گرفته شده برای این پروژه رقمی بالغ بر 5/1 میلیارد یورو است.

