پیش بینی افزایش دما و وزش باد در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا پایان هفته دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درجه بیشتر از نرمال خواهد بود، اظهار داشت: این افزایش نسبی دما، شرایط جوی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ همچنین برای اوایل هفته آینده، کاهش دما حدود ۳ تا ۵ درجه انتظار می‌رود که می‌تواند هوا را خنک‌تر کند.

وی با بیان اینکه تا اواخر هفته در برخی ساعات، افزایش سرعت باد و احتمال گرد و خاک مورد انتظار است، تصریح کرد: در مناطق مرزی استان، وزش باد شدت بیشتری دارد و این شرایط می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و کشاورزی تأثیر بگذارد.

کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه دمای هوا در محدوده نرمال قرار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما در اوایل هفته آینده، شهروندان باید نسبت به تغییرات جوی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با نوسانات دمایی در نظر بگیرند.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، گفت: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و برنامه‌های خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم نمایند.