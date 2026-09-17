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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پیش بینی افزایش دما و وزش باد در استان ایلام

پیش بینی افزایش دما و وزش باد در استان ایلام

ایلام- کارشناس هواشناسی ایلام گفت: امروز تغییرات دمایی قابل ملاحظه‌ای در استان وجود ندارد، اما برای روز جمعه احتمال افزایش مجدد یک درجه دما پیش‌بینی می‌شود.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا پایان هفته دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درجه بیشتر از نرمال خواهد بود، اظهار داشت: این افزایش نسبی دما، شرایط جوی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ همچنین برای اوایل هفته آینده، کاهش دما حدود ۳ تا ۵ درجه انتظار می‌رود که می‌تواند هوا را خنک‌تر کند.

وی با بیان اینکه تا اواخر هفته در برخی ساعات، افزایش سرعت باد و احتمال گرد و خاک مورد انتظار است، تصریح کرد: در مناطق مرزی استان، وزش باد شدت بیشتری دارد و این شرایط می‌تواند بر فعالیت‌های روزمره و کشاورزی تأثیر بگذارد.

کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه دمای هوا در محدوده نرمال قرار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش دما در اوایل هفته آینده، شهروندان باید نسبت به تغییرات جوی توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای مواجهه با نوسانات دمایی در نظر بگیرند.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه هواشناسی به صورت مستمر وضعیت جوی استان را پایش می‌کند، گفت: شهروندان به ویژه کشاورزان و دامداران می‌توانند اطلاعات دقیق‌تر را از طریق رسانه‌های رسمی دریافت کنند و برنامه‌های خود را بر اساس این اطلاعات تنظیم نمایند.

کد مطلب 6949768

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