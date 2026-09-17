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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

روایت حضرت خدیجه(س) در کنار قهرمانان ایرانی

روایت حضرت خدیجه(س) در کنار قهرمانان ایرانی

کمیکا در نمایشگاه ایران‌نوشت با تازه‌ترین محصولات خود از جمله جلد بیست‌وپنجم «ایلیا» و رمان «ملکه بطحا» حاضر شده است.

حجت حسنی، هم‌بنیان‌گذار مجموعه دانش‌بنیان و خلاق «کمیکا»، با اشاره به فعالیت این مجموعه در حوزه خلق شخصیت‌های ایرانی ـ اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تخصص اصلی کمیکا خلق کاراکتر است؛ مسیری که از داستان آغاز می‌شود و پس از شکل‌گیری شخصیت، به تولید محصولاتی مانند کتاب، نوشت‌افزار، بازی، اپلیکیشن و سایر محصولات فرهنگی می‌رسد.

حسنی، با اشاره به موفقیت مجموعه «ایلیا» افزود: این اثر توانسته در میان آثار پرفروش کودک و نوجوان کشور قرار گیرد و بر اساس آمار خانه کتاب، سال گذشته در جمع ۹ کتاب پرفروش کشور بوده است. این استقبال نشان داد مخاطب ایرانی از داستان و قهرمان ایرانی استقبال می‌کند.

هم‌بنیان‌گذار کمیکا، ادامه داد: تحقیقات کمیکا از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و نخستین محصول این مجموعه در سال ۱۳۹۸ منتشر شد. «ایلیا»، «روشنک»، «جنگاوران خونیرث» و «یونا؛ مبارز دژ سبز» از جمله جهان‌های داستانی این مجموعه هستند که برای گروه‌های مختلف سنی توسعه یافته‌اند.

او، درباره آثار جدید این مجموعه در نمایشگاه ایران‌نوشت گفت: جلد بیست‌وپنجم «ایلیا»، جدیدترین جلد «روشنک» و رمان «ملکه بطحا» از تازه‌ترین محصولات امسال هستند. رمان «ملکه بطحا» نوشته مظفر سالاری است و به زندگی حضرت خدیجه(س) و حضرت رسول اکرم(ص)، آشنایی و ازدواج آن دو بزرگوار می‌پردازد. تصویرگری اثر نیز در کنار روایت داستان، به نوجوان کمک می‌کند فضای تاریخی و وقایع آن دوره را بهتر درک کند.

حسنی نمایشگاه ایران‌نوشت را فرصتی فراتر از فروش محصولات دانست و گفت: ارتباط مستقیم با مخاطب و دریافت بازخورد، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نمایشگاه است و به تولیدکنندگان کمک می‌کند محصولات و داستان‌های خود را متناسب با نیاز و سلیقه مخاطب اصلاح کنند.

هم‌بنیان‌گذار کمیکا، همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی تولیدکنندگان، افزایش هزینه کاغذ و مواد اولیه را از مهم‌ترین مشکلات صنعت نشر و نوشت‌افزار عنوان کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین کاغذ و جلوگیری از شوک‌های قیمتی در بازار شد. ایران‌نوشت فرصتی برای معرفی دستاوردهای تولیدکنندگان ایرانی و شناخت سلیقه مخاطب است و استقبال مردم از محصولات داخلی می‌تواند مسیر آینده تولید در حوزه کتاب و نوشت‌افزار را مشخص کند.

دوازدهمین دوره نمایشگاه ایران‌نوشت از تاریخ ۱۶شهریور تا۳۱ شهریورماه در رواق شرقی مصلی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است.

کد مطلب 6949000

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