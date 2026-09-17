پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های استانی مهارت‌های امدادی «رفاقت مهر» جمعیت هلال‌احمر کردستان با حضور ۹۰ نفر از اعضای جوانان شعب مختلف استان برگزار شد و تیم‌های برتر در دو بخش دختران و پسران معرفی شدند.

وی بیان کرد: در پایان این رقابت‌ها، تیم دختران شهرستان مریوان در بخش دختران و تیم پسران شهرستان بانه در بخش پسران موفق به کسب مقام نخست شدند.

وی افزود: تیم‌های برتر با کسب این عناوین، به عنوان نمایندگان استان کردستان به مرحله کشوری مسابقات مهارت‌های امدادی رفاقت مهر راه یافتند.

رقابت جوانان در مهارت‌های امدادی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان گفت: این مسابقات با مشارکت ۹۰ نفر از اعضای جوانان هلال‌احمر در قالب تیم‌های دختران و پسران برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های نظری و عملی، توانمندی‌های امدادی خود را به رقابت گذاشتند.

جلالی ادامه داد: کمک‌های اولیه روان‌شناختی، پانسمان و بانداژ، آتل‌بندی دو نفره، ارزیابی صحنه و مصدوم، انجام CPR، اسکان اضطراری و حمل مصدوم بدون تجهیزات از جمله محورهای عملی این رقابت‌ها بود.

وی اضافه کرد: شرکت‌کنندگان همچنین در بخش ارزیابی، تریاژ و حمل گروهی مصدومان مورد ارزیابی قرار گرفتند و توانایی آنها در مواجهه با موقعیت‌های اضطراری سنجیده شد.

تأکید بر افزایش آمادگی امدادی جوانان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ارتقای آمادگی امدادی، تقویت مهارت‌های کاربردی، افزایش توان کار تیمی و شناسایی استعدادهای جوانان عنوان کرد.

جلالی خاطرنشان کرد: مسابقات مهارتی علاوه بر ایجاد انگیزه و نشاط در میان اعضای جوانان، فرصت مناسبی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و آمادگی آنان برای مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری فراهم می‌کند.

وی با تبریک موفقیت تیم‌های مریوان و بانه به اعضای جوانان، مربیان و مسئولان این دو شعبه، ابراز امیدواری کرد نمایندگان کردستان در مرحله کشوری نیز بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند.