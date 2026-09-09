  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

کامیاران میزبان سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر هلال‌احمر کردستان

کامیاران میزبان سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر هلال‌احمر کردستان

سنندج- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان از برگزاری مرحله استانی سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر با حضور ۹۰ جوان هلال‌احمری در شهرستان کامیاران خبر داد.

پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات رفاقت مهر از جمله برنامه‌های جمعیت هلال‌احمر در حوزه جوانان است که با هدف افزایش مهارت‌های امدادی، تقویت روحیه کار گروهی و ایجاد فضای نشاط و رقابت سالم میان اعضا برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: مرحله استانی سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه به میزبانی شهرستان کامیاران برگزار می‌شود و جوانان هلال‌احمر استان در این رقابت‌ها توانمندی‌های خود را محک خواهند زد.

وی افزود: در این دوره ۱۷ تیم از شهرستان‌های مختلف کردستان حضور دارند و ۹۰ نفر از اعضای جوان جمعیت در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، در دو بخش بانوان و آقایان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رقابت جوانان در سه بخش

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با اشاره به محورهای این دوره از مسابقات گفت: شرکت‌کنندگان در سه بخش امدادی، ورزشی و زبان انگلیسی به رقابت خواهند پرداخت و هر بخش با هدف ارزیابی بخشی از توانمندی‌های جوانان طراحی شده است.

جلالی ادامه داد: در بخش امدادی، مهارت‌های عملی و توانایی اعضا در حوزه امدادرسانی مورد سنجش قرار می‌گیرد و بخش ورزشی نیز با محوریت آمادگی جسمانی و توانایی‌های بدنی شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: بخش زبان انگلیسی نیز با هدف تقویت ظرفیت‌های علمی و آموزشی جوانان هلال‌احمر پیش‌بینی شده و شرکت‌کنندگان در این حوزه نیز توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان با بیان اینکه این مسابقات صرفاً یک رویداد رقابتی نیست، اظهار کرد: ایجاد نشاط و پویایی در میان جوانان، افزایش آمادگی جسمانی، تقویت مهارت‌های امدادی و ارتقای توانایی‌های فردی و گروهی از مهم‌ترین اهداف برگزاری مسابقات رفاقت مهر است.

جلالی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویدادها زمینه شناسایی استعدادهای جوانان و فراهم کردن فرصت برای پرورش توانمندی‌های آنان را فراهم می‌کند و در کنار آن، روحیه همکاری، همدلی و مسئولیت‌پذیری را در میان اعضای جمعیت تقویت خواهد کرد.

وی افزود: جوانانی که در چنین برنامه‌هایی حضور پیدا می‌کنند، علاوه بر محک زدن توانایی‌های خود، آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های امدادی و اجتماعی پیدا می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان ابراز امیدواری کرد: سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر با ایجاد محیطی شاداب و رقابتی سالم، به ارتقای سطح مهارت‌های جوانان هلال‌احمر استان کمک کند و زمینه تربیت نیروهای توانمند، مسئولیت‌پذیر و آماده خدمت به جامعه را فراهم آورد.

کد مطلب 6942023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها