پیام جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات رفاقت مهر از جمله برنامههای جمعیت هلالاحمر در حوزه جوانان است که با هدف افزایش مهارتهای امدادی، تقویت روحیه کار گروهی و ایجاد فضای نشاط و رقابت سالم میان اعضا برگزار میشود.
وی بیان کرد: مرحله استانی سیودومین دوره مسابقات رفاقت مهر روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریورماه به میزبانی شهرستان کامیاران برگزار میشود و جوانان هلالاحمر استان در این رقابتها توانمندیهای خود را محک خواهند زد.
وی افزود: در این دوره ۱۷ تیم از شهرستانهای مختلف کردستان حضور دارند و ۹۰ نفر از اعضای جوان جمعیت در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، در دو بخش بانوان و آقایان با یکدیگر به رقابت میپردازند.
رقابت جوانان در سه بخش
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با اشاره به محورهای این دوره از مسابقات گفت: شرکتکنندگان در سه بخش امدادی، ورزشی و زبان انگلیسی به رقابت خواهند پرداخت و هر بخش با هدف ارزیابی بخشی از توانمندیهای جوانان طراحی شده است.
جلالی ادامه داد: در بخش امدادی، مهارتهای عملی و توانایی اعضا در حوزه امدادرسانی مورد سنجش قرار میگیرد و بخش ورزشی نیز با محوریت آمادگی جسمانی و تواناییهای بدنی شرکتکنندگان برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: بخش زبان انگلیسی نیز با هدف تقویت ظرفیتهای علمی و آموزشی جوانان هلالاحمر پیشبینی شده و شرکتکنندگان در این حوزه نیز توانمندیهای خود را به نمایش میگذارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان با بیان اینکه این مسابقات صرفاً یک رویداد رقابتی نیست، اظهار کرد: ایجاد نشاط و پویایی در میان جوانان، افزایش آمادگی جسمانی، تقویت مهارتهای امدادی و ارتقای تواناییهای فردی و گروهی از مهمترین اهداف برگزاری مسابقات رفاقت مهر است.
جلالی خاطرنشان کرد: برگزاری این رویدادها زمینه شناسایی استعدادهای جوانان و فراهم کردن فرصت برای پرورش توانمندیهای آنان را فراهم میکند و در کنار آن، روحیه همکاری، همدلی و مسئولیتپذیری را در میان اعضای جمعیت تقویت خواهد کرد.
وی افزود: جوانانی که در چنین برنامههایی حضور پیدا میکنند، علاوه بر محک زدن تواناییهای خود، آمادگی بیشتری برای مشارکت در فعالیتهای امدادی و اجتماعی پیدا میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کردستان ابراز امیدواری کرد: سیودومین دوره مسابقات رفاقت مهر با ایجاد محیطی شاداب و رقابتی سالم، به ارتقای سطح مهارتهای جوانان هلالاحمر استان کمک کند و زمینه تربیت نیروهای توانمند، مسئولیتپذیر و آماده خدمت به جامعه را فراهم آورد.
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