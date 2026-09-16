ضربه سنگین جنگ علیه ایران به اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که جنگ علیه ایران باعث شد اتحادیه اروپا ۹۰ میلیارد یورو بیشتر برای واردات بخش انرژی هزینه کند.

وی افزود که این بار سنگین مالی به دلیل تنش ها در تنگه هرمز بر اتحادیه اروپا تحمیل شده است.

وال استریت ژورنال نیز گزارش داد که آمریکایی ها ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر برای خرید سوخت طی جنگ علیه ایران پرداخت کرده اند.

لازم به ذکر است که جنگ افروزی آمریکا علیه ایران باعث شده تبعات اختلال در زنجیره تأمین انرژی و کالاهای اساسی اکثر کشورهای جهان را درگیر کند.