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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

ضربه سنگین جنگ علیه ایران به اروپا و آمریکا

ضربه سنگین جنگ علیه ایران به اروپا و آمریکا

تبعات جنگ علیه ایران نه تنها کشورهای منطقه بلکه کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا را درگیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که جنگ علیه ایران باعث شد اتحادیه اروپا ۹۰ میلیارد یورو بیشتر برای واردات بخش انرژی هزینه کند.

وی افزود که این بار سنگین مالی به دلیل تنش ها در تنگه هرمز بر اتحادیه اروپا تحمیل شده است.

وال استریت ژورنال نیز گزارش داد که آمریکایی ها ۱۰۰ میلیارد دلار بیشتر برای خرید سوخت طی جنگ علیه ایران پرداخت کرده اند.

لازم به ذکر است که جنگ افروزی آمریکا علیه ایران باعث شده تبعات اختلال در زنجیره تأمین انرژی و کالاهای اساسی اکثر کشورهای جهان را درگیر کند.

کد مطلب 6948893

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