به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری صبح پنجشنبه در نشست با جمعی از معاونان و مدیران ستادی وزارتخانه، مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان بخش کشاورزی با شنیدن دیدگاهها و مطالبات فعالان بخش کشاورزی، بر اهمیت تقویت تولید، حمایت از بهرهبرداران و استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه بخش کشاورزی تأکید کرد.
در ادامه، موضوعات مرتبط با توسعه باغبانی و زراعت، افزایش بهرهوری، حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع پیش روی فعالیتهای کشاورزی و تقویت ظرفیتهای تولیدی شهرستانهای مراغه و عجبشیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست همچنین فرصتی برای طرح مستقیم مسائل تولیدکنندگان با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و بررسی ظرفیتهای منطقه برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی بود.
در این نشست اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روحالله زحمتکش، معاون امور تولیدات دامی، محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی، محمد قربانی، قائممقام وزیر در امور مجلس و جمعی از مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.
همچنین شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، فرمانداران شهرستانهای مراغه و عجبشیر، سیدفرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی شهرستان مراغه در این نشست حضور یافتند.
شهرستانهای مراغه و عجبشیر از مناطق مهم کشاورزی آذربایجان شرقی محسوب میشوند و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای باغبانی و زراعت استان در این مناطق قرار دارد. برگزاری این نشست در سفر وزیر جهاد کشاورزی، زمینهای برای طرح مسائل بخش کشاورزی منطقه و بررسی راهکارهای حمایت از تولید و توسعه ظرفیتهای موجود فراهم کرد.
نظر شما