  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند گیلان توزیع می شود

۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند گیلان توزیع می شود

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان از تهیه و توزیع ۲۰ هزار بسته کامل تحصیلی و نوشت‌افزار ایرانی در آستانه سال تحصیلی جدید در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح چهارشنبه در آیین اهدای لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند استان گیلان با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم و اساسی کمیته امداد، فراهم کردن بستر مناسب برای رشد تحصیلی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت و پیشگیری از ترک تحصیل آنان به دلیل مشکلات مالی است.

جلالی‌پور با اشاره به تهیه و توزیع گسترده بسته‌های آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: در این رزمایش ۲۰ هزار بسته کامل تحصیلی و نوشت‌افزار ایرانی با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و امدادگران تهیه شده و میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در سراسر استان گیلان توزیع می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را کمک به دانش‌آموزان نیازمند برای آغاز سال تحصیلی با آرامش خاطر و انگیزه بیشتر عنوان کرد و گفت: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن امکانات تحصیلی برای آنان، از جمله برنامه‌های مهم کمیته امداد در مسیر توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان تصریح کرد: پشتیبانی تحصیلی از نسل جوان یکی از ارکان توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها به شمار می‌رود و تلاش مجموعه امداد بر این است که هیچ دانش‌آموزی در استان به دلیل مشکلات مالی از فرصت تحصیل و شکوفایی استعدادهای خود بازنماند.

اهدای ۳۷۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت

جلالی‌پور همچنین با اشاره به تداوم برنامه‌های حمایتی کمیته امداد در حوزه‌های مختلف معیشتی و رفاهی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری این رزمایش، آیین نمادین اهدای سیصد و هفتاد و هشتمین سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برگزار شد.

وی افزود: تأمین لوازم ضروری زندگی برای نوعروسان تحت حمایت، در راستای کمک به تشکیل زندگی مشترک و تقویت توان اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان در ادامه به اقدامات این نهاد در حوزه تأمین مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: همزمان با این برنامه، آیین نمادین تحویل صد و بیستمین واحد مسکن مددجویی به خانواده‌های تحت حمایت نیز از دهه فجر سال ۱۴۰۴ تاکنون برگزار شد.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه تحصیل، تأمین جهیزیه و مسکن، بخشی از اقدامات کمیته امداد برای ارتقای سطح رفاه، توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در جامعه است.

کد مطلب 6948896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه