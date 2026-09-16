به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی پور صبح چهارشنبه در آیین اهدای لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند استان گیلان با اشاره به اهمیت حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مهم و اساسی کمیته امداد، فراهم کردن بستر مناسب برای رشد تحصیلی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت و پیشگیری از ترک تحصیل آنان به دلیل مشکلات مالی است.

جلالی‌پور با اشاره به تهیه و توزیع گسترده بسته‌های آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: در این رزمایش ۲۰ هزار بسته کامل تحصیلی و نوشت‌افزار ایرانی با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و امدادگران تهیه شده و میان دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد در سراسر استان گیلان توزیع می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را کمک به دانش‌آموزان نیازمند برای آغاز سال تحصیلی با آرامش خاطر و انگیزه بیشتر عنوان کرد و گفت: حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن امکانات تحصیلی برای آنان، از جمله برنامه‌های مهم کمیته امداد در مسیر توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گیلان تصریح کرد: پشتیبانی تحصیلی از نسل جوان یکی از ارکان توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها به شمار می‌رود و تلاش مجموعه امداد بر این است که هیچ دانش‌آموزی در استان به دلیل مشکلات مالی از فرصت تحصیل و شکوفایی استعدادهای خود بازنماند.

اهدای ۳۷۸ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت

جلالی‌پور همچنین با اشاره به تداوم برنامه‌های حمایتی کمیته امداد در حوزه‌های مختلف معیشتی و رفاهی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری این رزمایش، آیین نمادین اهدای سیصد و هفتاد و هشتمین سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان گیلان از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برگزار شد.

وی افزود: تأمین لوازم ضروری زندگی برای نوعروسان تحت حمایت، در راستای کمک به تشکیل زندگی مشترک و تقویت توان اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان گیلان در ادامه به اقدامات این نهاد در حوزه تأمین مسکن مددجویان اشاره کرد و گفت: همزمان با این برنامه، آیین نمادین تحویل صد و بیستمین واحد مسکن مددجویی به خانواده‌های تحت حمایت نیز از دهه فجر سال ۱۴۰۴ تاکنون برگزار شد.

وی تأکید کرد: اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه تحصیل، تأمین جهیزیه و مسکن، بخشی از اقدامات کمیته امداد برای ارتقای سطح رفاه، توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در جامعه است.