به گزارش خبرنگار مهر، عباس صفری، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با توجه به ضرورت کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب و به‌منظور جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، مدیریت شهری از ابتدای سال از طریق پیمانکار مربوطه اقدام به جمع‌آوری این سگ‌ها از سطح شهر کرده است.

وی افزود: وجود سگ‌های بدون صاحب علاوه بر ایجاد برخی تهدیدات اجتماعی، از نظر بهداشتی نیز می‌تواند مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کند و به همین دلیل جمع‌آوری و انتقال آنها به پناهگاه‌های مجاز و عقیم‌سازی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

شهردار رودهن ادامه داد: این اقدامات با هدف کاهش مخاطرات ناشی از حضور سگ‌های بلاصاحب و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان در حال انجام است.

صفری از شهروندان خواست در صورت مشاهده سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا شهرداری نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کند.