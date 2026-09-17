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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

معلمان باید اندیشه‌ورزی و مشارکت اجتماعی را به دانش‌آموزان بیاموزند

معلمان باید اندیشه‌ورزی و مشارکت اجتماعی را به دانش‌آموزان بیاموزند

بیرجند- مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: براساس فرمایشات رهبر شهید، معلم باید عشق و ایمان، اندیشه‌ورزی و مشارکت اجتماعی را به دانش‌آموزان بیاموزد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا اسداللهی صبح پنج‌شنبه در مراسم دانش‌آموختگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، اظهار کرد: هوش مصنوعی قطعاً جایگزین معلم خواهد شد اگر معلمی را تنها در آموزش خلاصه کنیم.

وی یادآور شد: براساس فرمایشات رهبر شهید، معلم باید عشق و ایمان، اندیشه‌ورزی و مشارکت اجتماعی را به دانش‌آموزان بیاموزد.

اسداللهی با اشاره به اینکه در چهار سال دانشجویی سختی‌های بسیاری را با توجه به شرایط موجود در کشور پشت سر گذاشته‌اید، افزود: از اول مهر و با آغاز سال تحصیلی جدید باید با حضور در کلاس درس، علاوه بر اینکه به دانش‌آموزان مسائل مختلف را آموزش می‌دهید، چگونگی مهرورزی را نیز به آنها بیاموزید.

کد مطلب 6949860

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