سارق خانه با ۹ میلیارد تومان سرقت در یزد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل به شیوه دیلم‌زنی و متواری شدن سارق، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سارق را شناسایی کردند و مشخص شد سرقت با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری با پلاک مخدوش انجام شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضائی، خودرو را در محورهای مواصلاتی خارج از استان متوقف و متهم را دستگیر کردند.

زارع گفت: متهم در تحقیقات به سرقت ۹۰ میلیارد ریالی طلا و اجناس باارزش از این منزل در شهر یزد اعتراف کرد و با حکم قضائی روانه زندان شد.