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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

سارق خانه با ۹ میلیارد تومان سرقت در یزد دستگیر شد

سارق خانه با ۹ میلیارد تومان سرقت در یزد دستگیر شد

یزد- رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری سارق یک منزل و کشف سرقت ۹۰ میلیارد ریالی از یک خانه در شهر یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ حمیدرضا زارع اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل به شیوه دیلم‌زنی و متواری شدن سارق، شناسایی و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سارق را شناسایی کردند و مشخص شد سرقت با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری با پلاک مخدوش انجام شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضائی، خودرو را در محورهای مواصلاتی خارج از استان متوقف و متهم را دستگیر کردند.

زارع گفت: متهم در تحقیقات به سرقت ۹۰ میلیارد ریالی طلا و اجناس باارزش از این منزل در شهر یزد اعتراف کرد و با حکم قضائی روانه زندان شد.

کد مطلب 6949785

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