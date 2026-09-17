به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقوع چند فقره سرقت از اماکن و معابر شهر اسلام‌آبادغرب، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

مأموران انتظامی اسلام‌آبادغرب با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای در ارتباط با این سرقت‌ها شدند.

پس از شناسایی متهم، مأموران در عملیاتی وی را دستگیر و برای انجام تحقیقات و طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

متهم دستگیرشده در جریان بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۹ فقره سرقت از اماکن و معابر شهرستان اسلام‌آبادغرب اعتراف کرد.

در ادامه، پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تشکیل و وی به مراجع قضائی معرفی شد.

مأموران انتظامی استان کرمانشاه بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد با سارقان و تأمین امنیت اماکن و معابر تأکید دارند.