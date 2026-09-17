  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

سارق اماکن و معابر اسلام‌آبادغرب دستگیر شد

سارق اماکن و معابر اسلام‌آبادغرب دستگیر شد

کرمانشاه - فرماندهی انتظامی اسلام‌آبادغرب از دستگیری سارق اماکن و معابر این شهرستان و کشف ۹ فقره سرقت از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از وقوع چند فقره سرقت از اماکن و معابر شهر اسلام‌آبادغرب، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

مأموران انتظامی اسلام‌آبادغرب با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای در ارتباط با این سرقت‌ها شدند.

پس از شناسایی متهم، مأموران در عملیاتی وی را دستگیر و برای انجام تحقیقات و طی مراحل قانونی به مقر انتظامی منتقل کردند.

متهم دستگیرشده در جریان بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۹ فقره سرقت از اماکن و معابر شهرستان اسلام‌آبادغرب اعتراف کرد.

در ادامه، پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تشکیل و وی به مراجع قضائی معرفی شد.

مأموران انتظامی استان کرمانشاه بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و برخورد با سارقان و تأمین امنیت اماکن و معابر تأکید دارند.

کد مطلب 6949876

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه