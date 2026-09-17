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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

تخصیص ۵۰ درصد اعتبار سفر رئیس‌جمهور برای دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

تخصیص ۵۰ درصد اعتبار سفر رئیس‌جمهور برای دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی گفت: ۵۰ درصد از اعتبار پیش‌بینی‌شده در سفر رئیس‌جمهور برای دانشگاه فرهنگیان استان، تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی‌زاده صبح پنج‌شنبه در آیین دانش‌آموختگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، اظهار کرد: امروز روز بسیار مبارکی برای شما است، چرا که از امروز مسئولیت سختی بر دوش شما گذاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه دوران تحصیل شما با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود، افزود: دانشگاه فرهنگیان منسوب به رهبر شهید بوده و این دانشگاه همواره در صدر برنامه‌های ایشان بود و برنامه‌های این دانشگاه بر اساس معنویات رهبر شهید است.

به گفته مهدی‌زاده، در دولت چهاردهم و همچنین نمایندگان، از دانشگاه فرهنگیان بیشترین حمایت شده است و در خراسان جنوبی طرح جامعی برای دانشگاه فرهنگیان داریم و در این راستا از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر ریاست‌جمهوری برای دانشگاه فرهنگیان، ۵۰ درصد آن تاکنون اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: امروز با تکیه بر اقتداری که در کشور وجود دارد، با دشمنان ایران اسلامی مقابله می‌کنیم.

مهدی‌زاده در ادامه تأکید کرد: شما دانشجویان، معلمان آینده‌ساز این کشور هستید و افتخار می‌کنم که دانشجویان ما در دوره کارشناسی مؤلف کتاب هستند و در رقابت‌های علمی و ورزشی کشور رتبه‌های اول و دوم را کسب کرده و ۲۵ نفر از دانشجویان ما به المپیاد دانشجویی کشور راه یافته‌اند.

وی، وجه ممتاز دانشگاه فرهنگیان را تربیت معلمانی دانست و افزود: در آینده آموزش فرزندان این دیار را برعهده می‌گیرند و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سال تحصیلی جاری دانشگاه طراز را از منظرهای مختلف در راستای سند تحول آموزش و پرورش خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی که ۴۲ سال سابقه کار آموزشی دارد، گفت: مدرسه طراز بدون معلم طراز امکان‌پذیر نیست و خطاب به دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: باید با رفتار خود به دانش‌آموزان مهرورزی را بیاموزید.

کد مطلب 6949837

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