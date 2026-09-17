به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدیزاده صبح پنجشنبه در آیین دانشآموختگی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، اظهار کرد: امروز روز بسیار مبارکی برای شما است، چرا که از امروز مسئولیت سختی بر دوش شما گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه دوران تحصیل شما با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود، افزود: دانشگاه فرهنگیان منسوب به رهبر شهید بوده و این دانشگاه همواره در صدر برنامههای ایشان بود و برنامههای این دانشگاه بر اساس معنویات رهبر شهید است.
به گفته مهدیزاده، در دولت چهاردهم و همچنین نمایندگان، از دانشگاه فرهنگیان بیشترین حمایت شده است و در خراسان جنوبی طرح جامعی برای دانشگاه فرهنگیان داریم و در این راستا از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار سفر ریاستجمهوری برای دانشگاه فرهنگیان، ۵۰ درصد آن تاکنون اختصاص یافته است.
وی تأکید کرد: امروز با تکیه بر اقتداری که در کشور وجود دارد، با دشمنان ایران اسلامی مقابله میکنیم.
مهدیزاده در ادامه تأکید کرد: شما دانشجویان، معلمان آیندهساز این کشور هستید و افتخار میکنم که دانشجویان ما در دوره کارشناسی مؤلف کتاب هستند و در رقابتهای علمی و ورزشی کشور رتبههای اول و دوم را کسب کرده و ۲۵ نفر از دانشجویان ما به المپیاد دانشجویی کشور راه یافتهاند.
وی، وجه ممتاز دانشگاه فرهنگیان را تربیت معلمانی دانست و افزود: در آینده آموزش فرزندان این دیار را برعهده میگیرند و براساس برنامهریزی انجامشده، در سال تحصیلی جاری دانشگاه طراز را از منظرهای مختلف در راستای سند تحول آموزش و پرورش خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی که ۴۲ سال سابقه کار آموزشی دارد، گفت: مدرسه طراز بدون معلم طراز امکانپذیر نیست و خطاب به دانشآموختگان دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: باید با رفتار خود به دانشآموزان مهرورزی را بیاموزید.
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