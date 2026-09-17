حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز شنبه غبار محلی، گاهی وزش باد و طی صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود،همچنین طی روزهای جمعه و شنبه در ساعاتی از بعد از ظهر در ارتفاعات استان رشد ابر و ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر وقت یکشنبه و طی روز دوشنبه، با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی و مرکزی استان، ضمن خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، سواحل استان نیز در این نواحی متلاطم پیش بینی می شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتردرساعت، طی ساعاتی از امروز بعد از ظهر در مناطق جنوبی شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت. فردا متغیر با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل جنوبی در ساعاتی از بعد از ظهر تا ۱۵۰ سانتیمتر. فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.