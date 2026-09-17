به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ترکیه‌ای اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور کنونی ترکیه، در انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۸ برای دوره جدید ریاست‌جمهوری نامزد خواهد شد.

اعلام این خبر از سوی یک مقام ترکیه‌ای در حالی است که نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوی مؤسسه تحقیقات یون ترکیه انجام شده نشان می دهد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم ممکن است در برابر دو چهره اصلی جریان مخالف شکست بخورد.

این نظرسنجی در ۵۱ استان ترکیه طی ماه اوت انجام و از شرکت کنندگان درباره گزینه های احتمالی خود در صورت راهیابی اردوغان و اکرم امام اوغلو به دور دوم سؤال شد و براساس آن، امام اوغلو ۵۱.۳ درصد آرا را به دست آورده و اردوغان ۴۸.۷ درصد را از آن خود کرده است.

اکرم امام اوغلو شهردار تعلیق شده استانبول و رئیس اتحادیه شهرداری های ترکیه و یکی از مهم ترین چهره های مخالف دولت به شمار می رود و از او به عنوان رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری آینده یاد می شود. او از ۱۹ مارس ۲۰۲۵ در زندان مرمره در سیلیوری تحت بازداشت به سر می برد.