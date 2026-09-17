۳ واحد آبکاری آلاینده در پاکدشت پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر،سید حسن طباطبایی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه واحد آبکاری غیرمجاز پس از شناسایی و بررسیهای کارشناسی، به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.
وی افزود: بررسیهای کارشناسان این اداره نشان میدهد فعالیت این واحدهای غیرمجاز علاوه بر تهدید محیط زیست منطقه، با توجه به ماهیت فعالیت و شرایط نامناسب، میتواند سلامت و ایمنی ساکنان روستا را نیز به مخاطره بیندازد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت ادامه داد: فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی بدون مجوز و خارج از ضوابط زیستمحیطی میتواند موجب ایجاد آلودگی و تهدید سلامت عمومی شود و با چنین مواردی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری دستگاه قضایی و در راستای پیشگیری از آلودگی، صیانت از محیط زیست و حفاظت از سلامت و ایمنی ساکنان مناطق روستایی شهرستان پاکدشت انجام شد.
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