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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

۳ واحد آبکاری آلاینده در پاکدشت پلمب شدند

۳ واحد آبکاری آلاینده در پاکدشت پلمب شدند

پاکدشت- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت از پلمب سه واحد آبکاری غیرمجاز در یکی از روستاهای بخش مرکزی این شهرستان به دلیل ایجاد آلودگی زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،سید حسن طباطبایی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه واحد آبکاری غیرمجاز پس از شناسایی و بررسی‌های کارشناسی، به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، با دستور مقام قضایی پلمب شدند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسان این اداره نشان می‌دهد فعالیت این واحدهای غیرمجاز علاوه بر تهدید محیط زیست منطقه، با توجه به ماهیت فعالیت و شرایط نامناسب، می‌تواند سلامت و ایمنی ساکنان روستا را نیز به مخاطره بیندازد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پاکدشت ادامه داد: فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی بدون مجوز و خارج از ضوابط زیست‌محیطی می‌تواند موجب ایجاد آلودگی و تهدید سلامت عمومی شود و با چنین مواردی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

طباطبایی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری دستگاه قضایی و در راستای پیشگیری از آلودگی، صیانت از محیط زیست و حفاظت از سلامت و ایمنی ساکنان مناطق روستایی شهرستان پاکدشت انجام شد.

کد مطلب 6950069

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