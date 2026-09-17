به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی در دیدار با رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه راهبردی لرستان در حوزه کشاورزی و دامپروری، اظهار داشت: کشاورزان، جهادگران عرصه تولید محصولات غذایی کشور هستند و دستگاه قضایی استان، حمایت از این قشر زحمتکش را نه یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف شرعی و قانونی میداند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای خدادادی این استان در حوزه کشاورزی کمنظیر است، تصریح کرد: تحقق شعار سال و دستیابی به توسعه پایدار در لرستان، مستقیماً به رونقبخش کشاورزی گرهخورده است. نباید اجازه داد با بیتوجهی یا تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، انگیزه این فعالان اقتصادی کاهش یابد و شاهد دلسردی در بدنه تولید استان باشیم.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع پرداخت دیون به کشاورزان را از موضوعات مهم جامعه خواند و گفت: تأخیر در پرداخت بهای گندم و سایر محصولات کشاورزی که توسط دولت یا بخشهای دولتی خریداری شدهاند، بههیچوجه پذیرفتنی نیست. دستگاه قضایی بهعنوان مدعیالعموم، از مدیران جهاد کشاورزی انتظار دارد با رایزنیهای فوری و شفافسازی در فرایند تخصیص بودجهها، روند پرداخت مطالبات کشاورزان را تسریع کنند.
علیمحمدی، افزود: دادگستری استان لرستان آمادگی کامل دارد تا با تشکیل کارگروه ویژه در شورای حفظ حقوق بیتالمال، موانع قانونی و اداری موجود در مسیر پرداخت دیون کشاورزان را مرتفع سازد و چنانچه کوتاهی از سوی هر دستگاهی صورت گیرد، با نگاه پیشگیرانه و در صورت لزوم برخورد قانونی، به موضوع ورود خواهیم کرد.
وی همچنین بر لزوم برخورد قاطع با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: تخریب اراضی حاصلخیز، خیانت به نسلهای آینده است. جهاد کشاورزی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی نوین و هوشمندسازی پایشها، قبل از وقوع تخلف، مانع از تغییر کاربریهای غیرقانونی شود. دادگستری نیز در این مسیر در کنار جهاد کشاورزی خواهد بود.
علیمحمدی با تأکید بر اینکه میز خدمت باید در ادارات متبوع به طور فعال در خدمت کشاورزان باشد، تصریح کرد: کشاورز نباید در پیچوخمهای اداری گرفتار شود. احترام به کرامت انسانی کشاورزان و پاسخگویی شفاف به دغدغههای آنها، باید سرلوحه کار مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی مجدد از تلاشهای انجام شده برای تأمین امنیت غذایی استان، بر تداوم نشستهای تخصصی برای حل مشکلات حقوقی بخش کشاورزی تأکید کرد.
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