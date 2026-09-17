به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش میرزاوند عصر پنجشنبه در شورای عالی عشایر کشور که با محوریت بررسی مشکلات عشایر کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های این استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد از استان‌های مهم عشایری کشور است و حل مسائل عشایر آن نیازمند نگاه ویژه و تصمیم‌های اجرایی است.

وی با اشاره به نقش مدیریت استانی در توسعه کهگیلویه و بویراحمد افزود: کار کردن در این استان به دلیل شرایط طبیعی، اجتماعی و مدیریتی، دشوار است و استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این شرایط عملکرد قابل توجهی داشته است.

رئیس امور عشایر ایران با تأکید بر ضرورت توجه به نیروی انسانی جوان در مدیریت امور عشایر گفت: سرمایه‌گذاری روی جوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و نمونه آن را می‌توان در عملکرد اداره امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد مشاهده کرد.

قوانین منابع طبیعی؛ مانع جدی پیش روی عشایر

وی با انتقاد از برخی قوانین و رویه‌های موجود در حوزه منابع طبیعی، گفت: قوانین باید متناسب با شرایط امروز عشایر اصلاح شود و دستگاه‌های نظارتی و قضایی پیش از وقوع مشکل، نقش راهنما و راهگشا داشته باشند.

میرزاوند افزود: امروز عشایری که برای نگهداری یک تانکر آب در یک سازه کوچک اقدام می‌کند ممکن است با پرونده قضایی و حکم تخریب مواجه شود، در حالی که در برخی مناطق دیگر ساخت‌وسازهای گسترده و ویلاسازی‌های غیرمجاز اتفاق می‌افتد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است قانون درباره تغییر کاربری و تخریب منابع طبیعی اجرا شود، باید برای همه به یک شکل اجرا شود؛ نمی‌توان عشایری را که برای تأمین حداقل نیازهای زندگی در طبیعت حضور دارد با همان نگاه برخورد کرد که با ساخت‌وسازهای گسترده و غیرمجاز برخورد می‌شود.

رئیس امور عشایر ایران خواستار اصلاح قوانین سلبی و دست‌وپاگیر شد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی باید برای حل اساسی این موضوع پای کار بیایند تا مدیران و عشایر درگیر پرونده‌های متعدد نشوند.

کمبود پنل خورشیدی؛ نیاز ۳۰۰ هزار خانواده عشایری

وی در ادامه به موضوع تأمین برق عشایر اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار خانواده عشایری در کشور داریم، اما طی ۱۰ سال گذشته تنها حدود ۳۰ هزار پنل خورشیدی میان عشایر توزیع شده است.

میرزاوند افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز وارداتی است و محدودیت‌های تولید و واردات باعث شده تأمین پنل با مشکل مواجه شود.

وی با اشاره به اولویت‌بندی توزیع پنل‌های خورشیدی اظهار کرد: اولویت با خانواده‌هایی است که فرزند معلول، سالمند، کودک مدرسه‌ای یا سرپرست زن دارند تا حداقل روشنایی و نیازهای ضروری زندگی آنها تأمین شود.

رئیس امور عشایر ایران از بررسی راهکارهای جایگزین نیز خبر داد و گفت: استفاده از تجهیزات کوچک‌تر و ارزان‌تر، فناوری‌های مبتنی بر باد و حرکت و حتی استفاده از ظرفیت باتری خودروهای عشایری از جمله راهکارهایی است که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در حال بررسی است.

۱۵۰ کامیون برای آبرسانی سیار عشایر

وی با اشاره به تشدید تنش آبی ناشی از خشکسالی و تغییر اقلیم گفت: عشایر یکی از گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از تنش آبی می‌بینند و تأمین آب پایدار برای آنها باید در اولویت باشد.

میرزاوند افزود: در شرایط فعلی ۱۵۰ دستگاه کامیون برای آبرسانی سیار عشایر خریداری شده که بخش قابل توجهی از اعتبارات آن با پیگیری‌های انجام‌شده تأمین شده است.

وی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون برای آبرسانی عشایر خریداری شده، اما در یک سال گذشته ۱۵۰ دستگاه به این ناوگان اضافه شده است.

رئیس امور عشایر ایران گفت: برای توزیع اعتبارات نیز شاخص‌هایی همچون جمعیت عشایری، تعداد دام، شدت خشکسالی، محرومیت و مرزنشینی در نظر گرفته شده است.

مطالبه برای تأمین آب پایدار عشایر

میرزاوند با بیان اینکه آبرسانی با تانکر راهکار دائمی نیست، گفت: باید منابع آب مناطق عشایری به صورت دقیق شناسایی و مستندسازی شود، چشمه‌ها بهسازی و قنوات لایروبی شوند و ظرفیت خطوط انتقال آب موجود نیز برای تأمین آب عشایر مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در برخی مناطق خطوط انتقال آب و ایستگاه‌های پمپاژ در نزدیکی محل استقرار عشایر وجود دارد، اما به دلیل نبود نقشه و مستندات دقیق، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها فراهم نیست.

رئیس امور عشایر ایران از اجرای طرح مکان‌محور کردن یوردها و مسیرهای عشایری خبر داد و گفت: این طرح با هدف تهیه اطلس سکونتگاه‌ها و راه‌های عشایری در حال اجراست و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای خدمات‌رسانی باشد.

سهم عشایر از آرد یارانه‌ای باید بر اساس آمار واقعی باشد

وی همچنین به مشکل کاهش سهمیه آرد عشایر اشاره کرد و گفت: حکمرانی باید مبتنی بر آمار واقعی باشد و اطلاعات عشایر نیز باید به‌روز شود.

میرزاوند افزود: بخشی از مشکلات مربوط به سهمیه آرد ناشی از نادرست بودن آمارهای عشایری عنوان شده، در حالی که بخش عمده جامعه عشایری دارای کد ملی و هویت مشخص هستند.

وی ادامه داد: گروه‌های آماری در استان‌ها در حال به‌روزرسانی اطلاعات عشایر هستند و امیدواریم با تکمیل این فرآیند، مشکل سهمیه آرد نیز برطرف شود.

خدمات درمانی باید به دل مناطق عشایری برسد

رئیس امور عشایر ایران با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات بهداشتی و درمانی عشایر گفت: باید خدمات را از شکل ثابت خارج کنیم و به سمت ارائه خدمات در محل استقرار عشایر حرکت کنیم.

وی پیشنهاد تجهیز خودروهای سیار درمانی و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای خدمت‌رسانی به مناطق عشایری را مطرح کرد و افزود: عشایر برای رسیدن به بیمارستان و مراکز درمانی با مشکلات زیادی مواجه هستند و باید بخشی از خدمات در محل زندگی آنها ارائه شود.

توسعه اینترنت و فیبر نوری در مدارس عشایری

میرزاوند با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: مدارس، تعاونی‌ها و ادارات عشایری باید به فیبر نوری متصل شوند و برای توسعه پوشش تلفن همراه نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: ۹۲ نقطه برای احداث دکل‌های ارتباطی شناسایی شده و تلاش می‌شود نقاط فاقد پوشش ارتباطی نیز تحت پوشش قرار گیرند.

رئیس امور عشایر ایران همچنین از برنامه توسعه آموزش مجازی در مدارس عشایری خبر داد و گفت: زیرساخت اینترنتی برای مدارس عشایری فراهم می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند از آموزش معلمان توانمند در سراسر کشور بهره‌مند شوند.

مسیرهای عشایری در نقشه رسمی کشور ثبت می‌شود

میرزاوند با اشاره به ضرورت ثبت مسیرهای کوچ عشایر گفت: راه‌های عشایری و حریم ایل باید به شکل دقیق شناسایی و ثبت شوند.

وی افزود: قرار است مسیر حرکت گله‌ها و کوچ عشایر مبنای شناسایی و نشانه‌گذاری راه‌های عشایری قرار گیرد تا این مسیرها در برنامه‌ریزی‌های عمرانی و توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرند.

معاضدت قضایی برای دفاع از حقوق عشایر

رئیس امور عشایر ایران از پیشنهاد اجرای طرح معاضدت قضایی برای عشایر خبر داد و گفت: در کهگیلویه و بویراحمد شمار زیادی از وکلا و کارشناسان عشایرزاده حضور دارند و می‌توان از ظرفیت آنها برای دفاع حقوقی از جامعه عشایری استفاده کرد.

وی افزود: این اقدام می‌تواند بدون تحمیل هزینه به دولت و عشایر، بخشی از مشکلات حقوقی این جامعه را کاهش دهد.

گرانی نهاده‌های دامی؛ فشار تازه بر معیشت عشایر

رئیس امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: با تغییر سیاست‌های یارانه‌ای، قیمت جو افزایش قابل توجهی پیدا کرد و سرمایه در گردش تعاونی‌های عشایری کاهش یافت.

وی افزود: برای جبران این مشکل، استفاده از ظرفیت ارزش افزوده و منابع موجود برای تقویت سرمایه در گردش و توسعه تولید قراردادی گوشت در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش بهره‌وری خوراک دام با فرآوری جو

میرزاوند همچنین از اجرای طرح‌هایی برای افزایش بهره‌وری نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: بررسی‌ها نشان داده فرآوری و بلغور کردن جو می‌تواند میزان بهره‌وری خوراک دام را افزایش دهد و بخشی از اتلاف نهاده‌ها را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: افزایش بهره‌وری در زنجیره دام و نهاده‌های دامی یکی از محورهای برنامه‌های امور عشایر است.

پشم عشایر؛ ظرفیت مغفول در زنجیره ارزش

رئیس امور عشایر ایران با اشاره به ظرفیت پشم تولیدی عشایر گفت: پشم می‌تواند علاوه بر صنایع دستی، در حوزه عایق‌کاری ساختمان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در حال پیگیری راه‌اندازی زنجیره تولید محصولات پشمی و نمد هستیم تا محصولی که امروز در برخی مناطق به عنوان پسماند رها می‌شود، به یک محصول اقتصادی تبدیل شود.

گردشگری عشایری از مسیر خود عشایر توسعه می‌یابد

میرزاوند با اشاره به ظرفیت گردشگری عشایری کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری عشایری کشور داشته باشد.

وی افزود: امور عشایر کشور دبیرخانه گردشگری عشایری را بر عهده گرفته و بر اساس دستورالعمل جدید، گردشگری در سامانه‌های عرفی عشایری باید با محوریت و مشارکت خود عشایر انجام شود.

رئیس امور عشایر ایران تأکید کرد: هدف این است که در کلان‌شهرهای کشور سایت‌های گردشگری عشایری ایجاد شود و گردشگران بتوانند با فرهنگ، غذا، لباس و سبک زندگی عشایر آشنا شوند.

«ارمغان عشایر» برای فروش مستقیم محصولات

میرزاوند از راه‌اندازی برند «ارمغان عشایر» نیز خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این برند، حمایت از تعاونی‌های عشایری و ایجاد درآمد پایدار برای جامعه عشایری است.

وی افزود: نخستین فروشگاه عرضه مستقیم صنایع دستی عشایر راه‌اندازی شده و محصولات زنان عشایری بدون واسطه در این فروشگاه عرضه می‌شود.

سرمایه بیمه عشایر باید به تولید بازگردد

رئیس امور عشایر ایران در پایان با اشاره به ظرفیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: این صندوق از ظرفیت مالی قابل توجهی برخوردار است و باید بخشی از این ظرفیت در حوزه تولید قراردادی، تأمین نهاده و توسعه بازار محصولات عشایری به کار گرفته شود.

میرزاوند تأکید کرد: مجموعه امور عشایر برای حل مشکلات این جامعه نیازمند همکاری مجلس، دولت، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های نظارتی است و باید از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد خدمات پایدار و تقویت اقتصاد عشایر استفاده کرد.