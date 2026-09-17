به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اولف کریسترسون نخست‌ وزیر سوئد در پی پیروزی مخالفان در انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد.

نخست‌وزیر سوئد امروز پنج‌شنبه و پس از آنکه نتایج اولیه نشان داد ائتلاف راست‌گرای او اکثریت پارلمانی را در انتخابات سراسری از دست داده است، خبر استعفای خود را اعلام کرد.

کریسترسون در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) منتشر شد، نوشت: اکنون رئیس پارلمان هدایت مراحل بعدی برای تشکیل دولت جدید را برعهده خواهد گرفت. برای آنکه این روند بتواند بی‌درنگ آغاز شود، بدین‌وسیله درخواست می‌کنم که از سمت خود به عنوان نخست‌وزیر کناره‌گیری کنم.

نتایج اولیه‌ای که پیش‌تر در همان روز توسط نهاد برگزارکننده انتخابات سوئد منتشر شد، نشان می‌داد که با شمارش آرای تمامی ۶۶۲۶ حوزه انتخاباتی، ائتلاف مخالفان میانه‌رو-چپ موفق به کسب اکثریت پارلمانی شده است.

در مجموع، ۴ حزب مخالف ۴۹.۶ درصد آرا را به دست آوردند و ۱۷۶ کرسی از ۳۴۹ کرسی پارلمان را تصاحب کردند؛ این در حالی است که ائتلاف راست‌گرای کریسترسون ۴۸.۸ درصد آرا و ۱۷۳ کرسی را کسب کرد.