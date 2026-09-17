به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست گروه کاری اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر اظهار کرد: این گروه کاری باید به محلی برای شناسایی دقیق مسائل اجتماعی و فرهنگی استان و بررسی کارشناسی طرحهای پیشنهادی دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارائه طرحهای مسئلهمحور و قابل اجرا افزود: طرحهایی که از سوی دستگاههای اجرایی ارائه میشوند باید از نظر ضرورت اجرا، میزان اثربخشی، جامعه هدف، قابلیت اجرا، منابع مورد نیاز و شاخصهای ارزیابی مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
اکبری ادامه داد: هدف از این فرآیند آن است که پیش از ورود طرحها به مراحل تصویب و تخصیص اعتبار، ابعاد مختلف آنها بهصورت کارشناسی بررسی شود تا منابع استان در مسیر برنامههای اولویتدار و اثرگذار اجتماعی و فرهنگی هزینه شود.
فرآیند بررسی و تصویب طرحها
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر درباره فرآیند بررسی طرحهای دستگاههای اجرایی اظهار کرد: طرحهای پیشنهادی پس از بررسی در گروه کاری اجتماعی و فرهنگی، در صورت تأیید اولیه، برای طرح و رسیدگی به کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، سلامت زنان و خانواده ارائه میشوند.
وی افزود: طرحهایی که در این مرحله به تصویب برسند، برای بررسی و تأمین اعتبار به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارجاع خواهند شد.
اکبری خاطرنشان کرد: طی این فرآیند تلاش میشود طرحها پیش از رسیدن به مرحله تخصیص اعتبار، از جنبههای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف آنها مشخص شود.
بررسی دو طرح از دانشگاه خلیج فارس و آموزش و پرورش
وی با اشاره به طرحهای بررسیشده در این نشست گفت: در جلسه گروه کاری اجتماعی و فرهنگی استان، دو طرح از سوی دانشگاه خلیج فارس و ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر ارائه و بررسی شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: طرح ارائهشده از سوی دانشگاه خلیج فارس برای تکمیل و بررسی بیشتر به جلسه بعدی گروه کاری موکول شد.
اکبری افزود: طرح ارائهشده از سوی ادارهکل آموزش و پرورش استان نیز پس از بررسی اولیه مورد تأیید قرار گرفت تا در نشست آتی کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی، سلامت زنان و خانواده مطرح و درباره آن تصمیمگیری شود.
وی بر استمرار جلسات گروه کاری اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با شناسایی مسائل واقعی جامعه، طرحهایی متناسب با نیازهای استان و دارای قابلیت اجرا و ارزیابی ارائه کنند.
به گفته اکبری، تقویت نگاه کارشناسی در بررسی طرحهای اجتماعی و فرهنگی میتواند زمینه هدایت هدفمندتر منابع و حمایت از برنامههایی را فراهم کند که ارتباط مستقیمتری با مسائل و نیازهای اجتماعی و فرهنگی استان دارند.
نظر شما