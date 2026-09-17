فرانسه: نگران حملات یمن به عربستان هستیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که ما نگران حملات حوثی‌ها (جنبش انصارالله یمن) به خاک عربستان هستیم.

ابراز نگرانی این مقام فرانسوی در حالی است که حملات نیروهای مسلح یمن به تأسیسات نفتی و نظامی عربستان برای دفاع از خود انجام می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در ادامه مصاحبه با الجزیره درباره تحولات لبنان گفت: در نشست پاریس، آخرین تحولات میدانی در لبنان و کمک به ارتش این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بحث‌هایی در مورد دوره پس از پایان ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان در جریان است و ما با شرکای خود در حال بررسی چگونگی حمایت از دولت و ارتش لبنان هستیم.