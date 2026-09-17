  1. مجله مهر
  2. فجازی
۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

فکت چک؛ اخباری که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-طرح دولت برای بنزین ۸۰هزار تومانی

-برنامه عربستان برای حمله به مواضع حشدالشعبی عراق

-پُرشدگی سدها به دلیل کاهش مصرف آب صنایع موشکی

-ممانعت از فعالیت دیپلمات ایرانی در سوئد به دلیل مغایرت فعالیت وی با کنوانسیون وین

-ادعای قدیمی بودن تصاویر لاشه جنگندهF15 سعودی که توسط یمن منهدم شده

-اعتصاب کسبه شهرهای استان‌ کرمانشاه به مناسبت سالگرد حوادث شهریور ۱۴۰۱

فکت چک؛ اخباری که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6949279
مریم علی بابایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه