فکت چک؛ اخباری که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-طرح دولت برای بنزین ۸۰هزار تومانی
-برنامه عربستان برای حمله به مواضع حشدالشعبی عراق
-پُرشدگی سدها به دلیل کاهش مصرف آب صنایع موشکی
-ممانعت از فعالیت دیپلمات ایرانی در سوئد به دلیل مغایرت فعالیت وی با کنوانسیون وین
-ادعای قدیمی بودن تصاویر لاشه جنگندهF15 سعودی که توسط یمن منهدم شده
-اعتصاب کسبه شهرهای استان کرمانشاه به مناسبت سالگرد حوادث شهریور ۱۴۰۱
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