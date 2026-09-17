فکت چک؛ اخباری که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-طرح دولت برای بنزین ۸۰هزار تومانی

-برنامه عربستان برای حمله به مواضع حشدالشعبی عراق

-پُرشدگی سدها به دلیل کاهش مصرف آب صنایع موشکی

-ممانعت از فعالیت دیپلمات ایرانی در سوئد به دلیل مغایرت فعالیت وی با کنوانسیون وین

-ادعای قدیمی بودن تصاویر لاشه جنگندهF15 سعودی که توسط یمن منهدم شده

-اعتصاب کسبه شهرهای استان‌ کرمانشاه به مناسبت سالگرد حوادث شهریور ۱۴۰۱