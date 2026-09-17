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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

تقدیر از پزشک نمونه مردمی و پزشک ماندگار جزیره خارگ

تقدیر از پزشک نمونه مردمی و پزشک ماندگار جزیره خارگ

بوشهر- بخشدار ویژه جزیره خارگ، از تجلیل ۲ پزشک فعال در این جزیره با عنوان پزشک نمونه مردمی و پزشک ماندگار خبر داد.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش پزشکان در ارتقای سلامت جامعه افزود: پزشکان از ارکان مهم نظام سلامت هستند و تلاش و تعهد آنان در ارائه خدمات درمانی، به‌ویژه در مناطق جزیره‌ای، نقشی ارزشمند در تأمین سلامت و آرامش مردم دارد.

بخشدار ویژه خارگ با قدردانی از خدمات این دو پزشک گفت: انتخاب دکتر عمادی به‌عنوان پزشک نمونه از نگاه مردم، بیانگر اعتماد و قدردانی شهروندان از خدمات درمانی وی است و ماندگاری ۳۰ ساله دکتر پیله‌رودی در خارگ نیز نشان‌دهنده تعهد و پیوند عمیق وی با مردم این جزیره است.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی، فرصتی برای پاسداشت خدمات ارزشمند افرادی است که با مسئولیت‌پذیری و تعهد، در مسیر سلامت و خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

در مراسمی با حضور امام جمعه و بخشدار ویژه خارگ، از دکتر عمادی به‌عنوان پزشک نمونه از نگاه مردم و دکتر آرام پیله‌رودی به پاس ۳۰ سال ماندگاری و خدمت در جزیره خارگ، با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

کد مطلب 6950167

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