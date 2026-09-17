رئیس کل دادگستری بوشهر: حمایت از خانواده زندانیان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر پنجشنبه در دیدار با خانواده سه تن از زندانیان شهرستان تنگستان به همراه رییس دادگستری و دادستان شهرستان بر ضرورت حمایتهای اجتماعی و معیشتی از خانواده زندانیان تأکید و اظهار کرد: توجه به وضعیت معیشتی خانواده مددجویان، از اولویتهای مهم دستگاه قضایی استان بوشهر است و نباید اجازه دهیم به دلیل حبس سرپرست خانواده، اعضای دیگر دچار آسیبهای اجتماعی یا مشکلات حاد اقتصادی شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اهداف این دیدارهای میدانی افزود: این سرکشیها صرفاً برای بررسی وضعیت رفاهی نیست، بلکه تلاشی است تا با شناسایی مشکلات این خانوادهها، ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، انجمنهای حمایت از زندانیان و نهادهای خیریه، بخشی از آلام و دغدغههای آنان را مرتفع کنیم.
مهرانگیز در ادامه تصریح کرد: دستگاه قضایی همزمان با پیگیری امور زندانیان در داخل ندامتگاه، خود را نسبت به سرنوشت خانوادههای آنان نیز مسئول میداند و با جدیت به دنبال این هستیم که حمایتها به گونهای باشد که این خانوادهها در مسیر بازگشت سرپرستشان به جامعه، از حمایتهای لازم برخوردار باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این دیدارها با هدف بررسی دقیق مشکلات و پیگیری برای حل مسائل معیشتی و رفاهی خانوادههای زندانیان به صورت مستمر در سراسر استان بوشهر دنبال میشود.
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