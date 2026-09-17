روایت ۲۰۰ شب ایستادگی مردم سمنان؛ حاصل جمع ولایتمداری و بصیرت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرمانداری سمنان ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم در صحنه ها بیان کرد: استمرار حضور مردم در صحنه طی ۲۰۰ شب گذشته، نشاندهنده اقتدار اجتماعی ملت ایران و بیانگر حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصههای مختلف است.
وی با اشاره به استقبال گسترده از برنامه «میدان یار» اظهار کرد: بیش از ۳۸۸ گروه در این رقابتها شرکت کردند که از این تعداد، ۱۲۲ گروه خواهران، ۱۸۸ گروه برادران و ۷۰ گروه خانوادگی بودند.
فرماندار سمنان با اشاره به حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این مسابقات افزود: حضور گسترده نسل جوان و نوجوان در این برنامه، نشاندهنده علاقه، انگیزه و دلبستگی آنان به میهن و خاک کشورمان است.
صمیمیان در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری برنامه «میدان یار» خاطرنشان کرد: ایجاد همدلی، تقویت امنیت اجتماعی و ارتقای روحیه انسجام و همبستگی در جامعه، از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشرو در شهرستان سمنان گفت: تمثال شهدای مرکز استان در قالب دیوارنگاره های متفاوت در پارک موزه دفاع مقدس طراحی و اجرا خواهد شد و این طرح تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار سمنان در پایان با اشاره به ادامه رقابتهای «میدان یار» تصریح کرد: هفته آینده ۱۰ گروه به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت سه گروه به مسابقات استانی راه خواهند یافت.
صمیمیان در خاتمه خاطرنشان کرد: مهمترین هدف از برگزاری برنامه «شبهای اقتدار»، تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و حضور مقتدرانه مردم در صحنه است.
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