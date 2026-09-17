به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی رضاییه پیش از ظهر پنجشنبه در اختتامیه سومین گردهمایی روسای سازمان‌های فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری‌ های کشور، اظهار کرد: حتی در صورت وجود اختلاف‌نظر درباره اولویت‌ها و نحوه اجرای برنامه‌ها، حمایت و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد اهداف مدیریت شهری و توسعه ارومیه باشد.

شهردار ارومیه در ادامه با اشاره به برگزاری نهمین جشنواره انگور، گفت: ارومیه این روزها حال‌وهوای انگور دارد و جشنواره انگور ریشه در آیین‌های بومی و سنت‌های این شهر در پاسداشت شکرانه برداشت محصول دارد.

فرهنگ به‌عنوان یکی از زیربناهای اساسی کشور است

رحمانی رضاییه با بیان اینکه امسال نهمین دوره این جشنواره در حال برگزاری است، افزود: جشنواره انگور در سال جاری به رویدادی ملی تبدیل شده و حضور ۱۵ هیئت خارجی و نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در آن پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی انگور و فرآورده‌های آن در استان، تصریح کرد: برداشت انگور، تولید و عرضه مشتقات آن از ظرفیت‌ های مهم اقتصادی منطقه به شمار می‌رود و برگزاری این جشنواره می‌تواند در معرفی این ظرفیت‌ها، توسعه بازار محصولات و افزایش رضایتمندی شهروندان موثر باشد.

شهردار ارومیه خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات متخصصان حوزه فرهنگ می‌تواند به ارتقای کیفیت و بهبود فرآیند برگزاری جشنواره‌ها و رویداد های فرهنگی کمک کند.

رحمانی رضاییه با تاکید بر اهمیت فرهنگ به‌عنوان یکی از زیربناهای اساسی کشور، اظهار کرد: فرهنگ به‌ ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدها و تجاوز دشمن مواجه است، نقشی بنیادین در تقویت انسجام اجتماعی، حفظ هویت ملی و افزایش مشارکت مردم دارد.

وی با اشاره به توطئه دشمنان در حوزه‌های سخت و نرم طی بیش از چهار دهه گذشته، افزود: برنامه‌ ریزی اصولی و زیربنایی فرهنگی می‌تواند در خنثی ‌سازی توطئه‌ها و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کشور نقش موثری ایفا کند.

شهردار ارومیه با اشاره به نقش شهرداری‌ها در فراهم‌ سازی بستر مشارکت مردمی، بیان کرد: مدیریت شهری در حدود ۲۰۰ روز گذشته، به‌طور مستقیم درگیر برگزاری تجمعات و برنامه‌های شبانه بوده و در این مسیر، بسترسازی برای حضور فرهنگی و اجتماعی شهروندان، به‌ویژه در شهرهای مرزی، از رسالت‌های مهم شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که شهرهای مرزی با تهدیدها و اقدامات گروه‌های تجزیه‌طلب نیز مواجه هستند، ضرورت دارد با برنامه‌ریزی دقیق، فراهم‌ سازی بستر مناسب و ارائه خدمات مطلوب، زمینه حضور و مشارکت شهروندان و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم شود.

لزوم توجه به پیوست فرهنگی در تمامی اقدامات مدیریت شهری

رحمانی رضاییه با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای، گفت: هدایت و ارایه خوراک رسانه‌ها در قالب یک قرارگاه رسانه‌ای منسجم، می‌تواند به تبیین برنامه‌ها، تقویت اولویت‌ های فرهنگی و افزایش اثربخشی اقدامات مدیریت شهری کمک کند.

شهردار ارومیه با تاکید بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی در تمامی اقدامات مدیریت شهری، اظهار کرد: همه برنامه‌ها و اقدامات، حتی پروژه‌های عمرانی، باید دارای پیوست فرهنگی باشند و اولویت‌ بندی و بودجه‌ریزی نیز بر همین اساس انجام شود.

وی افزود: توجه به پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمران شهری، زمینه دستیابی به اشتراک فکری میان مدیران و برنامه‌ریزان را فراهم می‌کند و موجب می‌شود اقدامات عمرانی و توسعه‌ای متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان پیش برود.

رحمانی رضاییه با اشاره به نبود انسجام کافی میان دستگاه‌های فرهنگی، تصریح کرد: در برخی موارد، نبود هماهنگی موجب موازی‌کاری و هزینه‌کردهای مشابه در حوزه فرهنگ می‌شود؛ ازاین‌رو، تشکیل قرارگاه فرهنگی برای هماهنگی برنامه‌ها، مدیریت هزینه‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات ضروری است.