جشنواره غذای محلی پیوند نسل جدید با طعم اصیل غذاهای گیلانی است 

حسن امیرنژاد در حاشیه جشنواره غذای محلی در آستانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره غذاهای محلی، اظهار کرد: جشنواره غذاهای محلی در راستای برنامه‌های ستاد هفته فرهنگی شهرستان و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و غذایی گیلان در پارک ساحلی آستانه اشرفیه برگزار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه افزود: در این جشنواره انواع غذاهای محلی گیلانی،خوراک‌های سنتی و دست پخت‌های بومی ارائه شد و بازدیدکنندگان، به‌ویژه نسل جوان، با بخشی از فرهنگ غذایی اصیل منطقه و شیوه تهیه غذاهای سنتی آشنا شدند.

وی با اشاره به نقش غذاهای بومی در تقویت هویت فرهنگی و رونق گردشگری گفت: برگزاری چنین جشنواره های ضمن پاسداشت آداب و رسوم غذایی گیلان، زمینه معرفی تولیدات محلی، حمایت از بانوان فعال در حوزه غذا، تقویت اقتصاد خانواده‌ها و عرضه محصولات بومی را فراهم می‌کند.

امیر نژاد با بیان اینکه این در پارک ساحلی یکی از مناطق تفریحی شهرستان برگزارشده است،افزود:جشنواره با اجرای موسیقی محلی، برنامه‌های فرهنگی و هنری، مسابقه آشپزی و معرفی غذاهای سنتی گیلان همراه بود.

وی ادامه داد:رحمت حیدری نژاد فرماندار آستانه اشرفیه و جمعی از مسئولان شهرستانی و شهری از غرفه‌های غذاهای محلی بازدید کردند و حاضران از نزدیک با شیوه تهیه و عرضه خوراک‌های سنتی گیلان آشنا شدند.