تدابیر ستاد بحران با مدیریت بارش ها در توکهور و هشتبندی قابل تحسین است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به نزول رحمت الهی عنوان کرد: دعا، نماز، توسل، ذکر و قربانی کردن نقش مهمی در گشوده شدن درهای رحمت الهی دارد و ما مأمور به انجام وظیفه هستیم.

پورحسینی خاطرنشان کرد: حضور میدانی فرماندار ویژه شهرستان میناب در بخش توکهور و هشتبندی و تشکیل جلسه ستاد بحران برای مدیریت حوادث احتمالی جای تقدیر دارد.

امام جمعه هشتبندی، خاطرنشان کرد: تلاش‌های مسئولان محلی از جمله بخشدار، شهردار، دهیاران، فرماندهان انتظامی و نظامی، فرماندهان بسیج شوراهای اسلامی و گروه‌های جهادی در طول چهار روز فعالیت سامانه بارشی برای خدمات رسانی به مردم و مدیریت بحران قابل تحسین است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام ماه رجب تصریح کرد: ماه رجب ماه استغفار است و این ماه دارای آثار معنوی بسیاری است.

امام جمعه هشتبندی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جمع دست اندرکاران کنگره شهدای استان البرز، اظهار داشت: انتقال هنرمندانه و عمیق ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است.

وی گفت: آشنایی نسل جوان با دوران درخشان دفاع مقدس ضروری است.

پورحسینی افزود: شناسایی و تبیین انگیزه‌های واقعی شهدا، احساس تکلیف در نسل جوان برای مقابله با دشمنان، تولید محتوای غنی مرتبط با دفاع مقدس، اعتماد به نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های فکری جوانان در برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس از دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری از دست اندرکاران کنگره‌های شهدا است که نیازمند توجه و اهتمام ویژه است.