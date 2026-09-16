به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز پویش مهر علوی، اردوی جهاد پزشکی سلامت و توزیع ۱۸ هزار بسته نوشت افزار میان اقشار کم برخوردار استان کرمان در شهرستان جیرفت با اشاره به برگزاری اردوی جهادی پزشکی سلامت برای ۲۱ هزار نفر در شهرستانهای این استان، اظهار کرد: این اقدام کاری مهم در حوزه محرومیتزدایی و توجه به مناطق کمتر برخوردار است.
وی همچنین تأمین بستههای آموزشی برای دانشآموزان در آستانه آغاز سال تحصیلی را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و افزود: این موضوع برای من از اهمیت ویژهای برخوردار بود؛ از همین رو، هفته گذشته در شورای آموزش و پرورش استان کرمان مصوب کردیم که اعتباری از سوی استان برای حمایت از نهادهایی همچون کمیته امداد، آموزش و پرورش و بنیاد علوی اختصاص یابد.
وی هدف از این اقدام را جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان به دلیل کمبود امکانات و لوازم آموزشی و کمکآموزشی عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم هیچ دانشآموزی در استان به دلیل کمبود وسایل آموزشی و کمکآموزشی، از تحصیل بازبماند و ناگزیر مدرسه را ترک کند.
استاندار کرمان از فرمانداران شهرستانها، بهویژه در جنوب و شرق استان، خواست موارد ترک تحصیل دانشآموزان به دلیل مسائل مالی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند
طالبی، با اشاره به محدودیتها و محرومیتهای موجود در استان کرمان، حمایت خیرین، بنگاههای بزرگ اقتصادی و دستگاههای مختلف را مورد توجه قرار داد و گفت: فضای تعاملی میان دستگاهها در شهرستان جیرفت و در سطح مدیران استانی وجود دارد و باید از این ظرفیت برای جلوگیری از محرومیت دانشآموزان از تحصیل استفاده شود.
وی با اشاره به توزیع ۱۸ هزار بسته نوشت افزار از سوی بنیاد علوی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای مختلف تأکید کرد و گفت: قطعاً کمیته امداد، آموزش و پرورش، فرمانداران و بنگاههای اقتصادی نیز برنامههایی در این زمینه دارند و باید از این همافزایی برای رفع هرچه بیشتر مسائل و مشکلات استفاده کنیم.
استاندار کرمان در ادامه، تقویت فعالیت گروههای جهادی پزشکی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به سطح حمایت و خدمات این گروهها و هماهنگی آنان با دانشگاههای علوم پزشکی، باید برای تقویت این ظرفیت اقدام شود.
طالبی، همچنین از اختصاص اعتباری برای تأمین مواد مورد نیاز گروههای جهادی و اجرای برنامههای اردوهای آنان خبر داد و افزود: در زمینه تأمین تجهیزات نیز قول مساعد برای حمایت و کمک به این گروهها دادهایم.
وی از دانشگاههای علوم پزشکی و فرمانداران جنوب استان خواست هماهنگیهای لازم را برای ارائه خدمات پزشکی و سلامت انجام دهند و گفت: باید بتوانیم عالیترین سطح خدمات پزشکی و سلامت را در جنوب استان برای اقشاری که واقعاً شایسته ارائه خدمت هستند، انجام دهیم.
استاندار کرمان در پایان گفت: امروز جریان خدمت خوبی در سطح جنوب استان کرمان در حال انجام است.
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