صدام رفت، اما عبرت ماند؛ روایت امام جمعه یاسوج از فرجام مستکبران

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه یاسوج، با تبیین رابطه قضا و قدر الهی با اختیار انسان، اظهار کرد: تقدیر الهی به معنای سلب اختیار از انسان نیست و خداوند انسان را مختار آفریده است تا با اراده خود مسیر زندگی و سرنوشتش را انتخاب کند.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد افزود: خداوند به تمام ابعاد و خصوصیات موجودات پیش از خلقت علم دارد، اما علم پیشین پروردگار به معنای مجبور بودن انسان نیست؛ چراکه اساس تکلیف، مواخذه، پاداش و جزا بر اختیار انسان است.
وی ادامه داد: همانگونه که یک معلم بر اساس شناخت خود از وضعیت درسی دانشآموز میتواند آینده تحصیلی او را پیشبینی کند، این علم موجب نمیشود دانشآموز مجبور به قبولی یا مردودی باشد؛ علم الهی نیز اختیار انسان را از بین نمیبرد.
ایران؛ روایت ایستادگی در برابر فشارها
آیتالله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روحیه ایستادگی ملت ایران گفت: ملت غیور ایران اسلامی همواره پای اسلام، قرآن و آرمانهای انقلاب ایستاده و هر جا ضرورت ایجاب کرده، در صحنه حضور یافته است.
وی با تبریک پیشاپیش ولادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: دشمنان در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس از هیچ جنایتی علیه ملت ایران فروگذار نکردند و رژیم بعث عراق با حمایت مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و سیاسی غرب و آمریکا به ایران حمله کرد.
خطیب جمعه یاسوج افزود: مجامع بینالمللی در برابر بسیاری از این جنایات سکوت کردند، اما ملت ایران با اتکا به خداوند، توجهات اهلبیت (ع) و وحدت، در برابر این فشارها ایستاد و امروز ایران به کشوری مقتدر تبدیل شده است.
صدام؛ از قدرتنمایی تا فرجام ذلت
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به سرنوشت صدام گفت: امروز باید دید صدام در چه جایگاهی قرار گرفت و چه ذلتی نصیب او و کشورش شد.
وی بیان کرد: عراق با وجود منابع عظیم نفت و ظرفیتهای اقتصادی و معنوی، به دلیل حماقت و سرسپردگی حاکمان وقت، به ورطه نابودی و وابستگی کشیده شد.
آیتالله حسینی بیان کرد: جنگ تحمیلی خسارتهای سنگین مادی و انسانی به ملت ایران وارد کرد و هزاران شهید و جانباز تقدیم شدند، اما نتیجه ایستادگی ملت ایران، عزت، اقتدار و شکوه بینالمللی بود.
وی تصریح کرد: سرنوشت صدام باید برای مستکبران و کسانی که به قدرتهای استکباری تکیه میکنند، عبرت باشد.
خطیب جمعه یاسوج در پایان اضافه گفت: همانگونه که سرانجام صدام به ذلت و نابودی انجامید، سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز باید از تاریخ و سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرند.
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