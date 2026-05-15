حاجی پور: ملت ایران هیمنه استکبار جهانی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عادل حاجیپور در خطبههای اول نماز جمعه این هفته شیراز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین بخشی از معارف دینی و اجتماعی اسلام پرداخت و اظهار داشت: انسان مؤمن در مسیر زندگی خود نیازمند سه عنصر اساسی است، توفیق الهی، واعظ درونی و پذیرش نصیحت.
وی با اشاره به روایت امام جواد (ع) در خصوص نیازهای انسان مؤمن افزود: نخستین نیاز انسان، توفیق الهی است که زمینهساز همه خیرات و اعمال صالح از جمله حضور در نماز جمعه، بیداری سحر و انس با خداوند است. این توفیق زمانی حاصل میشود که انسان از گناه فاصله بگیرد، استغفار کند و تقوای الهی را در زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت نماید.
امام جمعه موقت شیراز در ادامه با تشریح مفهوم «واعظ درونی» گفت: انسان نیازمند موعظه درونی است؛ همان وجدان بیداری که اگر فعال باشد، سراسر هستی برای انسان تبدیل به درس و عبرت میشود. وی تأکید کرد: قرآن کریم خود بزرگترین موعظه الهی است و اگر انسان در برابر پیام الهی گوش شنوا نداشته باشد، حتی در برابر بزرگترین معلمان الهی نیز بهرهای نخواهد برد.
اهمیت پذیرش نصیحت در جامعه
حجتالاسلام حاجیپور با اشاره به اهمیت پذیرش نصیحت در جامعه اظهار داشت: جامعهای که نصیحتپذیر باشد، جامعهای زنده و پویاست و همه انسانها در هر سطحی نیازمند موعظه و تذکر اخلاقی هستند.
وی در ادامه خطبه نخست با تأکید بر مفهوم تقوا گفت: تقوا به معنای اصلاح دستگاه محاسباتی انسان است؛ به این معنا که انسان نباید گمان کند با گناه و تخطی میتواند سریعتر به موفقیت و رفاه برسد، بلکه این نگاه، خطای محاسباتی است که انسان را از مسیر حق دور میکند.
خطیب جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیات قرآن کریم درباره وسوسههای شیطان افزود: شیطان از جهات مختلف انسان را احاطه میکند؛ از گذشته، آینده، سمت راست و چپ، و با ایجاد ناامیدی، غرور و وسوسه تلاش میکند انسان را از صراط مستقیم منحرف کند. با این حال، راه نجات همواره باز است و آن تمسک به قرآن، توسل به خداوند و تقویت ایمان است.
وی تصریح کرد: اگر انسان در حصار ایمان و توکل قرار گیرد، وسوسههای شیطان تأثیری نخواهد داشت و مسیر رشد و تعالی برای او هموار میشود.
تغییر سرنوشت ملتها در گرو تغییر درونی خودشان است
امام جمعه موقت شیراز در خطبه دوم با اشاره به سنتها و قوانین حاکم بر نظام هستی گفت: در عالم هستی دو نوع سنت الهی وجود دارد؛ سنتهای عام و سنتهای مشروط. سنتهای عام مانند امتحان الهی است که شامل همه انسانها میشود، اما سنتهای مشروط مانند تغییر سرنوشت جوامع است که به اراده، تلاش و ایمان مردم وابسته است.
وی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» افزود: سرنوشت هیچ جامعهای بدون تغییر درونی آن جامعه دگرگون نمیشود و این یک قانون قطعی الهی است.
امام جمعه موقت شیراز ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نیز بر اساس همین سنت الهی شکل گرفت و در امتداد مکتب پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) به پیروزی رسید. این انقلاب در طول دهههای گذشته با وجود فشارها و دشمنیها، مسیر رشد و بالندگی خود را ادامه داده و امروز به درختی تنومند و اثرگذار در جهان تبدیل شده است.
وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بینالمللی تصریح کرد: امروز ملت ایران با ایستادگی خود توانسته است هیمنه نظام سلطه را در هم بشکند و حقیقت قدرتهای استکباری را برای جهانیان آشکار سازد.
حجتالاسلام حاجیپور افزود: بسیاری از تحلیلگران غربی نیز به ضعف روزافزون قدرتهای استکباری و بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آمریکا و برخی کشورهای غربی اعتراف کردهاند.
وی تأکید کرد: این تحولات نشاندهنده تحقق وعدههای الهی و پیروزی تدریجی جبهه حق بر باطل در عرصه جهانی است.
شهید رئیسی الگوی مدیریت خستگیناپذیر و انقلابی بود
امام جمعه موقت شیراز در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی گفت: شهید رئیسی نمونهای از مدیر تراز انقلاب اسلامی بود که با روحیه خستگیناپذیر، اخلاص در عمل و صداقت در گفتار، خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار داد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در توصیف ایشان بر ویژگیهایی همچون خشوع قلبی، ذکر زبانی و تلاش بیوقفه در خدمت به مردم تأکید کردهاند و این ویژگیها باید به عنوان الگوی مدیریتی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام حاجیپور همچنین با اشاره به مناسبت روز ازدواج اظهار داشت: ازدواج یک سنت الهی و عامل مهم در شکلگیری خانواده سالم و جامعه متعالی است و باید همه دستگاهها در جهت تسهیل ازدواج جوانان و ترویج ازدواج آسان تلاش کنند.
وی تصریح کرد: تحقق ازدواج پایدار نیازمند همافزایی مسئولان، فرهنگسازی رسانهها و حمایت خانوادههاست.
جامعه بدون انفاق و همدلی به قله پیشرفت نمیرسد
خطیب جمعه شیراز در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی گفت: جامعهای به قلههای پیشرفت میرسد که روحیه همدلی، انفاق و همکاری در آن نهادینه شود و مردم در کنار یکدیگر برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند.
حجت الاسلام حاجی پور تصریح کرد: مسئولان نیز باید با نگاه خدمتمحور و صادقانه در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند و قدردان همراهی ملت بزرگ باشند.
