ماموستا قادری: اختلافات مذهبی نباید به جنگ در منطقه منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبههای نماز جمعه این هفته پاوه با اشاره به تحولات منطقه و مواضع اخیر آمریکا، نسبت به پیامدهای سیاستهای این کشور هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری مسلمانان و سران کشورهای اسلامی تأکید کرد.
امام جمعه پاوه با اشاره به مواضع آمریکا در قبال حوثیهای یمن اظهار کرد: نوع برخورد آمریکا و ترامپ، بوی توطئه میدهد و نگرانی من این است که در آینده جنگ شیعه و سنی را در منطقه راهاندازی کنند و خودشان از این جنگ خارج شوند.
وی تصریح کرد: مسلمانان و سران کشورهای اسلامی باید نسبت به این مسائل بسیار هوشیار باشند و اجازه ندهند اختلافات مذهبی زمینهساز درگیری و خونریزی در منطقه شود.
ماموستا قادری با اشاره به گزارشهایی درباره مواضع آمریکا در قبال حوثیهای یمن و عربستان سعودی گفت: نماینده آمریکا به حوثیها گفته است که در امور بابالمندب دخالت نکنند تا آمریکا نیز با آنان کاری نداشته باشد و در مقابل، آمریکا به درخواست همکاری بنسلمان برای مقابله با حوثیها پاسخ منفی داده است.
وی در ادامه با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: ترامپ در یکی دو شب گذشته بار دیگر ایران را تهدید کرده و از ضرورت انتخاب میان صلح یا آمادگی برای یک جنگ بزرگ در ۷۲ ساعت آینده سخن گفته است.
امام جمعه پاوه ضمن محکوم کردن این تهدیدها اظهار کرد: ما این اقدام و صحبتهای ترامپ را محکوم میکنیم. اگرچه در ماههای گذشته نیز بارها چنین تهدیدهایی را شنیدهایم، اما این برخوردها را نمیپذیریم.
ماموستا قادری در پایان این بخش از سخنان خود برای ملت ایران از خداوند متعال صبر و مقاومت مسئلت کرد و گفت: امیدواریم پروردگار به ملت ایران در برابر توطئهها و اقداماتی که علیه کشور صورت میگیرد، صبر، استقامت و پایداری عطا فرماید.
وی در خطبه نخست نماز جمعه با استناد به آیه ۱۴۴ سوره آلعمران به موضوع رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) پرداخت و اظهار کرد: مفسران یکی از زمینههای نزول این آیه را حوادث جنگ احد میدانند؛ زمانی که با مجروح شدن پیامبر اسلام(ص) و شهادت مصعب بن عمیر، شایعه شهادت رسول خدا(ص) در میان مسلمانان منتشر شد.
امام جمعه پاوه افزود: این آیه به مسلمانان یادآوری میکند که اسلام، دین خداست و به هیچ شخصی وابسته نیست و حتی با رحلت پیامبر اسلام(ص) نیز دین خدا دچار خلل نخواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه مرگ سرنوشت همه انسانهاست، گفت: همه ما روزی از دنیا خواهیم رفت و به سوی پروردگار بازمیگردیم و حتی پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز از این سنت الهی مستثنا نبودند.
ماموستا قادری در ادامه با اشاره به آخرین حج پیامبر گرامی اسلام(ص) اظهار کرد: آن حضرت پس از ۲۳ سال دعوت، جهاد، تحمل آزار و اذیت و رساندن پیام اسلام به حاکمان و ملتهای مناطق مختلف، عازم حج شدند و حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار نفر نیز در این سفر همراه ایشان بودند.
وی با اشاره به خطبه روز عرفه بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) در آن روز مطالب مهمی را بیان کردند که یکی از آنها احتمال ندیدن دوباره مسلمانان در آن مکان بود و از همین رو این حج به «حجةالوداع» شهرت یافت.
امام جمعه پاوه همچنین به نزول آیه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» در جریان بازگشت از حج اشاره کرد و آن را از نشانههای مهم تکمیل رسالت پیامبر اسلام(ص) دانست.
وی در بخش دیگری از خطبه نخست به روزهای پایانی عمر پیامبر اسلام(ص) و رحلت آن حضرت در ۱۲ ربیعالاول اشاره کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) در روزهای پایانی عمر مبارک خود بیمار بودند و مدتی در حجره حضرت عایشه(رض) بستری شدند و در این مدت حضرت ابوبکر(رض) به دستور پیامبر(ص) امامت نمازهای جماعت را بر عهده گرفت.
ماموستا قادری با اشاره به حضور پیامبر(ص) در مسجد و توصیههای ایشان به مسلمانان بیان کرد: آن حضرت بر رعایت حقوق مردم، پرهیز از دلبستگی به دنیا و پایبندی به قرآن و سنت تأکید فرمودند.
وی با اشاره به اندوه اصحاب و خاندان پیامبر(ص) پس از رحلت آن حضرت افزود: همه انسانها روزی آفریده میشوند و روزی نیز به سوی پروردگار بازمیگردند.
امام جمعه پاوه در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره دنیا، بر ضرورت پرهیز از دلبستگی به مظاهر مادی تأکید کرد و مفهوم آن را هشداری برای مسلمانان در برابر رقابتهای دنیوی و زیادهخواهی دانست.
ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به ترور مولوی یوسف گرگیچ در زاهدان، ضمن ابراز تأسف از این حادثه، این اقدام را محکوم کرد و گفت: همانگونه که هفته گذشته نیز عرض کردم، ترورها و کشتارها هیچگاه در طول تاریخ نتیجهای نداشتهاند و این ترورها نیز اقداماتی کور هستند که نتیجهای در پی نخواهند داشت.
وی افزود: ما این جنایت را بهشدت محکوم میکنیم و امیدواریم دیگر شاهد چنین حوادث تلخ و تأسفباری نباشیم.
امام جمعه پاوه در ادامه سخنان خود از اقدام خیرخواهانه دکتر فرهاد بهرامی، از دندانپزشکان خوشنام شهر پاوه، تقدیر کرد که مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل مدرسه مسکن مهر تپه کوله اختصاص داده است.
ماموستا قادری اظهار کرد: دکتر فرهاد بهرامی از پزشکان خوشنام، اهل دین و مسجد هستند و از مال شخصی خود این مبلغ را برای تکمیل مدرسه اهدا کردهاند.
وی افزود: این اقدام خیرخواهانه علاوه بر کمک به توسعه فضای آموزشی، یاد و نام فرزند مرحوم ایشان را که این کار به نیت شادی روح او انجام شده است، زنده نگه میدارد.
امام جمعه پاوه از دیگر خیرین شهرستان نیز خواست در توسعه امکانات عمومی منطقه مسکن مهر تپه کوله مشارکت کنند و گفت: در این منطقه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ خانواده زندگی میکنند و انتظار داریم خیرین دیگر نیز برای ساخت مسجد در این منطقه اقدام کنند.
نظر شما