به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی در خطبههای نماز جمعه بناب با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: با گذشت بیش از ۲۰۰ شب از حضور مردم در این اجتماعات، انتظار میرود این برنامهها بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری همچنان استمرار داشته باشد.
وی با رد این دیدگاه که تجمعات شبانه به گروه یا جریان خاصی اختصاص دارد، افزود: نباید چنین برداشتهایی موجب کمرنگ شدن حضور سلایق و گروههای مختلف حامی نظام در این اجتماعات شود.
امام جمعه بناب با بیان اینکه ثبات و امنیت کشور به حضور و همراهی مردم وابسته است، گفت: حضور اقشار و جریانهای مختلف در این اجتماعات ضروری است و نباید اجازه داد فضای این برنامهها به سمت اختلاف و دوقطبی شدن پیش برود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب همچنین بر ضرورت پرهیز از طرح دیدگاهها و شعارهای اختلافانگیز تأکید کرد و افزود: سخنرانان، مجریان و دستاندرکاران این تجمعات باید از بیان مطالبی که موجب ایجاد اختلاف و دودستگی میان مردم میشود، خودداری کنند.
نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر ضرورت انتقال ابعاد مختلف این دوران به نسل جدید تأکید کرد.
سیدی ادامه داد: در جنگ تحمیلی اخیر، دشمن با اهدافی از جمله تغییر نظام، تصاحب منابع نفتی ایران، جلوگیری از صادرات نفت و حتی تصرف تنگه هرمز وارد میدان شد، اما در سایه مقاومت مردم ایران و رشادت نیروهای مسلح به اهداف خود دست نیافت.
وی با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی نیز گفت: همانگونه که نیروهای مسلح با اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کردند، مدیران و معلمان نیز باید با عزم و روحیه فرهنگی در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته و در تربیت دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور نقشآفرینی کنند.
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