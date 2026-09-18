به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا عبدالرحمن مرادی در خطبههای نماز جمعه این هفته اهل سنت کرمانشاه با تفسیر آیات دوم و سوم سوره مبارکه حجرات، بر ضرورت رعایت ادب در برابر پیامبر اسلام(ص) و همچنین توجه به جایگاه دین خدا تأکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود، حضور و حمایت مردم ایران از کشور و نظام اسلامی را مورد توجه قرار داد.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به ادامه تفسیر سوره حجرات اظهار کرد: در هفته گذشته آیه نخست این سوره و نهی از پیشی گرفتن بر رسول خدا(ص) و دستورات الهی بررسی شد و در آیه دوم نیز مؤمنان از بلند کردن صدای خود بالاتر از صدای پیامبر(ص) نهی شدهاند.
وی با قرائت آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» افزود: قرآن کریم حبط اعمال را در دو مورد بیان کرده است؛ نخست در ارتباط با کفر و شرک و دوم در زمینه بلند کردن صدا بر رسول خدا(ص)، بنابراین مقام پیامبر اسلام(ص) جایگاهی متمایز دارد و نباید این نکته مورد غفلت قرار گیرد.
ماموستا مرادی با اشاره به اهمیت حفظ آثار اعمال انسان بیان کرد: انجام اعمال و بهرهمندی از نتیجه آنها در آخرت مشروط به آن است که این اعمال با ریا، خودنمایی، عجب و غرور از بین نروند و انسان باید مراقب باشد عمل نیک خود را با رفتار نادرست بیاثر نکند.
وی در ادامه به واکنش برخی از یاران پیامبر(ص) پس از نزول این آیه اشاره کرد و گفت: برخی از اصحاب به دلیل نگرانی از بلند بودن صدای خود، از مجلس پیامبر(ص) فاصله گرفتند و هنگامی که آن حضرت علت را جویا شدند، اعلام کردند که صدای آنها بهصورت طبیعی بلند است؛ پیامبر(ص) نیز آنان را دلگرم کردند که منظور آیه، افرادی هستند که از روی بیادبی و جسارت صدای خود را بلند میکنند.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تأکید کرد: اگرچه این آیه درباره نحوه رفتار با رسول خدا(ص) نازل شده است، اما قرآن کریم به ما توصیه میکند در برابر مردم نیز ادب را رعایت کنیم و با آرامش سخن بگوییم؛ چنانکه صدای بلند در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته و به صدای الاغ تشبیه شده است.
وی با اشاره به شرایط امروز جامعه، آلودگی صوتی را یکی از مشکلات موجود دانست و اظهار کرد: سر و صدای وسایل صوتی، آواز، تلویزیون، تلفن همراه، بوق خودروها و صدای ناموزون گاز دادن خودروها در مجتمعهای مسکونی و همچنین برگزاری برخی مراسم عزا و شادی در محلهها، گاهی مشکلات و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد میکند.
ماموستا مرادی در بخش دیگری از خطبههای خود به حضور و حمایت مردم ایران از کشور و نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: میدانداری ملت عزیز ایران پس از بیش از ۲۰۰ شب و پشتیبانی آنان از نظام اسلامی، ملت و خاک ایران، ستودنی است.
وی با تأکید بر اینکه این حضور و حمایت مردمی محاسبات دشمنان را تحت تأثیر قرار داده است، تصریح کرد: دشمنان بدانند که بهراحتی نمیتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای مطرحشده علیه ایران گفت: سرگردانی ترامپ درباره چگونگی اعلام جنگ یا صلح، تهدیدهای رژیم صهیونیستی و تغییر معادلات منطقه، همگی نشاندهنده عزت ملت ایران و دستپاچگی دشمنان است.
ماموستا مرادی در پایان برای مردم ایران و منطقه آرزوی آرامش کرد و خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه زودتر دست ستمگران از سر ملت شریف ایران برداشته شود و خاورمیانه از سلطه استعمارگران مستبد پاک شود.
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