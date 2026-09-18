به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر خرمآباد در سخنانی با تأکید بر لزوم نظارت بر کنترل بازار، اظهار داشت: بازار نیاز به تنظیم دارد، تنظیم بازار باید افزایش پیدا کند، بازاریان متدین باید دراینرابطه پایکار باشند، انتظار این است که گرانی که وجود دارد، گرانی ناشی از تحریمها باشد، دیگر شاهد گرانی حاصل از فزونطلبی و فزونخواهی نباشیم.
گرانیها برای مردم رنجآور شده است
وی عنوان کرد: این فزونخواهیها، آن هم در زمان جنگ واقعاً رنجآور است، معاون اقتصادی استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صمت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و... شیوههای نو و ابتکاری را دراینرابطه طراحی و اجرا کنند تا مردم بیش از این به واسطهگرانیهای فزونخواهی و غیرمنطقی، آزار و رنج نبینند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم انتخاب و انتصاب افراد بر اساس شایستهسالاری، دانایی، توانایی، تعهد و انقلابیگری، افزود: هر مسئولی باید انتخابهایش در زیرمجموعهاش بر اساس تعهد، تخصص، دانایی، توانایی و انقلابیگری باشد.
حجتالاسلام شاهرخی، افزود: اگر مسئول به این امر توجه نکند، قطعاً خائن است، چه بداند، چه نداند، خیانتش به خدا، رسول خدا و مردم است.
وی با تأکید بر اینکه اگر علاوه بر اینها جذب نیروی بدون ضابطه و ناتوان در انجام وظایف هم اضافه شود، خیانتش شدیدتر است، گفت: من عمداً این موضوعات را مطرح میکنم، چون نزدیک انتخابات است.
سیلی محکم ملت ایران به دشمنان
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ۲۰۰ شب ایستادگی و پایداری را ملت ایران با سرافرازی، سربلندی و افتخار پشت سر گذاشت، دشمنان که آمده بودند در فاصله سه روز یا یک هفته این ملت را بهزانو درآورند و این کشور را تجزیه کنند، با نصرت الهی و با شجاعت نیروهای مسلح و حضور شما مردم در خیابان و میدان، بهزانو درآمد.
حجتالاسلام شاهرخی، بیان داشت: دشمنان آنچنان سیلی محکمی از ملت ایران خوردند که صدایش در طول تاریخ تا وقتی بشریت و هستی هست، به گوش نسل در نسل خواهد رسید.
وی گفت: این مردم تا هر زمانی که رهبر معظم انقلاب مصلحت بدانند در صحنه ایستادهاند و خونخواه امام شهید، شهدا، کودکان شهید، دانشآموزان شهید و... خواهند بود.
پایان افسانه شکستناپذیری آمریکا توسط ملت ایران و یمن
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر اینکه روایت این پیروزی هیچگاه نباید از زبان و قلم ما نیفتد، گفت: توان نیروهای مسلح ما نسبت بهپیش از جنگ تحمیلی افزایش پیدا کرده است، دشمنان با ۵۰۰ هواپیما و شش ناو جنگی آمدند که تنگه هرمز را باز کنند، اما شکست خوردند و خسارت دیدند.
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: نیروهای مسلح ما هر گونه اشتباه محاسباتی دشمن را پاسخ کوبنده و نابودکننده خواهند داد. از تنگه هرمز تا بابالمندب، از تهران تا صنعا، حکایت از این دارد که ملت ایران و یمن، باایمان و ارادهای آهنین، افسانه شکستناپذیری آمریکا را برای همیشه پایان داد و این را با بستن تنگه هرمز و فتح بابالمندب، به رخ جهانیان کشیدند.
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