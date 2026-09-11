تنگه هرمز باید مقتدرانه حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به تحولات منطقه و فتح تنگه باب‌المندب توسط انصارالله یمن اظهار کرد: استکبار جهانی در میدان عمل شکست خورده است و این پیروزی‌ها نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت در تنگه‌های راهبردی هرمز و باب‌المندب است.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس نیز برخی کشورهای مرتجع منطقه با در اختیار قرار دادن خاک و امکانات خود به دشمن، سعی در شکست انقلاب داشتند اما همان‌گونه که در جنگ احزاب وعده الهی تحقق یافت در این میدان نیز دشمنان با خفت و خواری مجبور به ترک خلیج فارس خواهند شد.

خطیب جمعه اهواز ادامه داد: حتی برخی کشورهای اروپایی و در داخل مزدوران دشمن و افراد بی بصیرت تلاش کردند در کنار دشمن قرار گیرند که البته هیچ اقدامی نتوانستند بکنند همانگونه که احزاب می خواستند اسلام را از بین ببرند.

وی اظهار کرد: منتظریم که دشمنان اسلام با خفت و خواری خلیج فارس و غرب آسیا را ترک کنند و پای آمریکای جنایتکار قطع شود.

امام جمعه موقت اهواز در خصوص مسائل هسته‌ای و پیمان NPT تصریح کرد: ایران برای احقاق حقوق خود در این معاهده عضو شد اما تاکنون این عضویت جز تحریم و محاصره، نفعی برای کشور نداشته است و مسئولان باید در این زمینه با نگاهی جامع و دقیق به فکر منافع ملی باشند.

آیت‌الله حیدری با تأکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب در هفته دولت گفت: بنا بر فرمایش ایشان، دولتمردان باید از ابراز ضعف در برابر مشکلات پرهیز کنند زیرا این امر تنها به دشمن روحیه می‌دهد و انسجام ملی را تضعیف می‌کند لذا دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق، اقدامات عاجل برای حل مشکلات مردم انجام دهد.

وی در پایان با اشاره به لزوم حفظ وحدت ملی بیان کرد: هر اقدامی که به انسجام کشور آسیب بزند و بخواهد با دوگانه‌سازی‌های موهوم همچون «جنگ یا مذاکره» به اتحاد ملت لطمه بزند، باید با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه شود.